В Челябинске рассмотрят апелляцию АФК «Система»

Челябинск, , 18:02 — REGNUM Приближается дата рассмотрения апелляции АФК «Система» в рамках одного из самых резонансных судебных процессов десятилетия. Предыдущие стадии развития корпоративного конфликта между АФК и «Роснефтью» сопровождались целым рядом неожиданных решений и острых выступлений противодействующих сторон. [Регнум вел прямую трансляцию последних заседаний и был свидетелем вынесения решения в башкирском суде.]

13 ноября в Челябинске суд рассмотрит апелляцию АФК «Система», с которой по иску «Роснефти» взыскали более 136 млрд рублей в качестве компенсации за убытки, якобы причиненные компании «Башнефть» с 2009 по 2014 год. По данным АФК «Система», за этот период выручка «Башнефти» возросла в три раза, запасы увеличились на 74%, а рыночная капитализация компании под управлением АФК увеличилась в восемь раз.

Напомним, по иску были организованы беспрецедентные обеспечительные меры: судья Ирина Нурисламова наложила арест на имущество стоимостью более чем 250 млрд. руб. По словам специалистов, аналогов таким мерам в отечественной судебной практике не существует. Стоимость арестованного имущества оказалась выше суммы иска (стоимость одного только пакета акций МТС в размере 31,76% составляла 197,3 млрд руб).

Судебная статистика подтверждает резонансность этого дела. Прямую трансляцию заседаний вели parvo.ru, mkset.ru и Регнум. За короткий промежуток времени между 6 июня и 23 августа 2017 года было проведено 11 заседаний суда. К делу было приобщено 8 тысяч страниц, включая мнения экспертов, поддерживающих позицию АФК «Система». Только на то, чтобы перечислить названия документов, входящих в дело, судье потребовалось 3 часа 10 минут (считали вместе с источниками прямых трансляций). Из 40 ходатайств АФК «Система» по существу спора были отклонены все 40.

Посчитали и среднее время рассмотрения ходатайств из разных ресурсов. Если в начале процесса судья удалялся для вынесения решения на 10 минут, то на рассмотрение ходатайств АФК «Система» 19−20 июля ему понадобилось всего 15 секунд без удаления из зала. С 8 по 18 августа судья собирает все ходатайства АФК «Система», не рассматривает ни одно из них отдельно и отклоняет их все разом, не покидая своего места. 23 августа судья отказывает АФК «Система» в праве заявлять свои ходатайства. В течение процесса отвод судье пытались заявить трижды, но ни один отвод так и не был удовлетворен.

Эксперты и юристы назвали обоснование решения арбитражного суда Башкирии по делу «Башнефти» крайне неоднозначным. По их мнению, это решение плохо обосновано и противоречит практике.

«Говоря словами Гоголя, решение можно оценить как «чепуха, белиберда, сапоги всмятку». Оно неверно, необоснованно и чрезвычайно противоречиво, а, самое главное, — пристрастно, т.к. доводы ответчиков необоснованно отвергаются, а все утверждения истцов принимаются на веру», — заявил управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай, выразивший надежду, что дело не станет прецедентным, «иначе это конец гражданскому обороту».

«Решение суда носит прецедентный характер в силу наличия объективных причин, — говорит отметил эксперт, управляющий партнер бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. — Так, суд открыл путь к массовому привлечению прежних контролирующих лиц к ответственности в виде возможного взыскания многомиллиардных убытков».

Адвокат Всеволод Сазонов назвал «нонсенсом» пересмотр старых сделок по инициативе новых акционеров компании: «Порочна сама по себе конструкция, когда новый собственник приходит и пересматривает совершенные прежним собственником сделки».

Без сомнения, челябинский суд, вынося свой вердикт, учтет всю информацию о действиях и решениях башкирского суда. Ведь значение этого иска может стать судьбоносным для российской экономики. Как заявил ранее адвокат Алексей Мельников, «все усилия, которые прикладывают правительство и президент для того, чтобы привлечь инвестиции, объяснить, что у нас стабильная и понятная правовая среда, уничтожаются такими решениями».