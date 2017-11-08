Из-за позиции Польши российский эксклав рискует потерять миллионы евро

Калининград, , 17:52 — REGNUM Польское правительство не спешит принимать программу «Россия — Польша», направленную на сотрудничество северных воеводств Польши и российской Калининградской областью. Об этом накануне сообщил мэр города Эльблонга Витольд Врублевский.

По словам градоначальника, в рамках этой программы власти Эльблонга, расположенного всего в 25 км от российской границы, намеревались реконструировать парк Долинка, а муниципалитет из Калининграда — «Макс-Ашманн-парк».

"Я не представляю себе, что теперь всё это будет впустую. Речь идет о сумме 5,5 млн злотых (около 90 млн рублей. — ИА REGNUM ). Что важно, финансирование из Евросоюза достигает 90% стоимости. Со своей стороны мы добавили бы только 10%. В апреле вместе с мэром Калининграда мы подписали письмо о намерениях. Задержка в принятии программы «Россия — Польша», приводит к тому, что нас полностью заблокировали», — цитирует Врублевского Gazeta Olsztynska.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат Сейма Польши и экс-маршалек Варминьско-Мазурского воеводства Яцек Протас заявлял, что задержки в принятии программы правительством Польши связаны с нежеланием партии «Право и справедливость» проводить любую совместную работу органов местного самоуправления с Российской Федерацией.

«Программа «Польша-Россия» по неизвестным причинам блокируется на уровне правительства, — говорил Протас. — Министерство внутренних дел и администрации президента не хочет этого предприятия и, в связи с этим до сих пор нет никакого решения».

Уточним, что общий бюджет программы «Россия — Польша» на период 2014—2020 годы составляет около 62 млн евро. Из этой суммы 41 млн евро выделяется Евросоюзом, 21 млн евро — Российской Федерацией.

Проект с калининградским парком — лишь один из проектов программы приграничного сотрудничества. В частности, подготовлены заявки по строительству велодорожки «От косы до косы», очистных сооружений в Янтарном и Рыбачьем, набережной, парка и яхтенной марины в Светлом, организации водоснабжения, водоотведения и канализации в Гусевском районе.

Ранее мэр Калининграда Александр Ярошук заявлял, что намерен благоустроить «Макс-Ашманн-парк», сделав его одним из лучших ландшафтных мест в России. При этом, глава города рассчитывал на сотрудничество с Польшей и Литвой в рамках совместных проектов «Россия-ЕС» по восстановлению рекреационных зон.

«Макс-Ашманн-парк» носит историческое название в честь немецкого предпринимателя Макса Ашманна, который в 1903 году завещал своё имение городу-крепости Кёнигсберг. По оценкам, в благоустройство территории калининградского парка планируется вложить порядка 400 млн рублей.

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