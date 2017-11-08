Вильнюс, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 8 ноября, встретился с представителями с немецкого производителя шин и автомобильных компонентов Continental, который решил построить в Литве завод, сообщили ИА REGNUM в канцелярии правительства.

На встрече представители компании и министерства экономики подписали меморандум о взаимопонимании, гарантирующий поддержку правительства инвестиционным планам Continental.

«Решение немецкого производителя автомобильных компонентов Continental построить в Литве завод — особенное событие в Литве», — утверждает Сквернялис.

По его словам, это «большой шаг» для литовского производства автомобильных компонентов, потому что приход Continental в Литву «привлечет внимание других производителей автомобильных компонентов».

Это поможет Литве «попасть в поле зрения крупных производителей автомобилей и утвердиться в цепочке производителей этой индустрии».

На прошлой неделе было объявлено, что укрепляя силы в Европе, Continental построит завод в Литве. В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в новый завод по производству электроники 95 млн евро и создать 1000 новых рабочих мест. Производство планируется начать до середины 2019 года.

Немецкая компания будет производить элементы контроля над дверьми и сиденьями, разумные автоматические системы затемнения окон, сенсоры адаптивной системы поддержания скорости и передние радары для автоматической тормозной функции. В 2016 году доходы от продаж Continental составляли 40,5 млрд евро. Компания сейчас трудоустраивает 227 тыс. человек в 56 странах мира. Компания учреждена в 1871 году.