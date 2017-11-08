Госдума может разрешить списывать долги добросовестных граждан

Москва, , 17:29 — REGNUM Законопроектом, уточняющим процедуру банкротства физлиц, предлагается разрешить списывать долги банкротам, у которых нет имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Отсутствие законодательного закрепления списания долгов гражданина в числе целей процедур банкротства препятствует реальному освобождению от долгов, а значит, и возвращению к активной экономической жизни значительного числа граждан, отметил автор законопроекта депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Поправками предлагается прописать, что целью реализации имущества гражданина является не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.

По данным автора, из почти 700 тыс. граждан, имеющих просроченные более чем на 3 месяца долги в размере более 500 тыс. рублей, за два года процедуры банкротства прошли лишь чуть более 40 тыс., что составляет 5,7%.

Вместе с тем Верховный суд РФ в определении от 23 января 2017 года указал, что «право гражданина на использование установленного государством механизма потребительского банкротства не может быть ограничено только на том основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу».

Сегодня, по статистике ЕФРСБ, примерно 70% граждан ничего не выплачивают кредиторам в ходе процедур банкротства, а значит потенциально попадают в зону риска, когда даже прохождение процедуры в текущем регулировании не гарантирует списания долгов.

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