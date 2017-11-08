В Карелии предложили не пускать на земельные аукционы должников бюджета

Петрозаводск, , 17:25 — REGNUM Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал инициативу Законодательного собрания Карелии не допускать к земельным аукционам тех, кто не расплатился с бюджетом. Об этом со ссылкой на сенатора Игоря Зубарева сообщает 8 ноября пресс-служба республиканского парламента.

Карельские депутаты предлагают внести изменения в Земельный кодекс страны и запретить пускать на аукционы по земле должников по платежам в бюджет.

«Сейчас нередки случаи, когда заявители принимают участие в конкурсах, не исполняя платежных обязательств по уже имеющимся земельным наделам. В итоге бюджеты теряют миллионы. В случае если карельская инициатива будет поддержана на федеральном уровне, участники торгов должны будут документально подтвердить, что не имеют непогашенной задолженности по аренде других земельных участков», — поясняет пресс-служба регионального Заксобрания.

По мнению авторов инициативы, это позволит повысить платежную дисциплину среди арендаторов. В Совфеде продолжается работа с законопроектом.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, Игорь Зубарев — российский предприниматель, с 2003 года возглавляет Союз рыбопромышленников Карелии. Работал депутатом Заксобрания Карелии трех созывов. В Совете Федерации — с прошлого года.