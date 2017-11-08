Госдума переносит налоговую льготу на ТС и повышает акцизы на бензин

Москва, , 17:17 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий порядок применения льгот, повышающий акцизы и устанавливающий правила налогового вычета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В правительстве уверены, что принятие законопроекта будет стимулировать инвестиционную активности на территории РФ, обеспечит необходимое финансирование автомобильной инфраструктуры, а также увеличит поступления средств в бюджет за счет повышения акцизов.

В частности, правительство предлагает перенести на год возможность применения субъектами РФ льготного налогообложения на движимое имущество. Как объяснил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин, раньше предполагалось, что регионы смогут пользоваться льготой с 2018 года, однако в правительстве хотят продлить срок передачи полномочий субъектам РФ по установлению налоговой льготы на 2019 год.

«Дело в том, что, когда год назад принималось решение о том, что мы переходим на правило двух ключей по налогу на имущество, наверное, никто не предполагал, что эта льгота полностью будет отменена. Все рассчитывали, что регионы примут взвешенное решение — кому-то дадут льготы, а кому-то нет», — пояснил Трунин.

Однако, по его словам, регионы этого не сделали, несмотря на то, что бизнес рассчитывал на такие льготы. Поэтому правительство решило предоставить регионам еще одну возможность пересмотреть свое решение.

Законопроект также прописывает право налогоплательщика на инвестиционный налоговый вычет. Так, налогоплательщик имеет право уменьшить сумму налога на прибыль организации, который был им уплачен для приобретения или реконструкции инфраструктурных объектов.

Таким образом, налог, который поступит в федеральный бюджет, будет уменьшен на 10% от суммы расходов, которые инвестор потратил на приобретение или реконструкция инфраструктурных объектов.

Кроме того, законопроект также предлагает ежегодное увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Таким образом, если закон будет принят, то с 1 января 2018 года ставка акциза на литр бензин и топливо станет на 50 копеек выше, а с 1 июля 2018 года — еще на 50 копеек выше.

Нововведение коснется легковых автомобилей с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил.