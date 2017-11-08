В Самаре установили бесплатные зарядные розетки для электромобилей

Самара, , 17:03 — REGNUM В Самаре начали функционировать пять зарядных станций для электромобилей. Как сообщает ИА REGNUM, вандалозащищенные панели с зарядными розетками установила «дочка» «Россети» — филиал ПАО «МРСК Волги», время зарядки — до 4 часов, в зависимости от технических характеристик электромобиля и типа используемого кабеля.

Самарская область стала первым регионом в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы создается сеть зарядных станций.

«Зарядные станции для электромобилей представляют собой закреплённые на стене вандалозащищенные панели с зарядными розетками, в количестве четырёх штук, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки. Они имеют необходимую защиту, следят за процессом заряда, а подключение машины осуществляется через кабель, входящий в комплектацию электромобиля. Зарядные станции подходят для всех существующих электромобилей (формат розетки — TYPE 2 — две штуки, Schuko — две штуки). Тип зарядной станции Mode 3 — это зарядка переменным током повышенной мощности. Заряжать электромобиль можно бесплатно», — пояснили в компании.

По словам специалистов, доступ осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно в производственном отделении филиала. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль.

«Сейчас уделяется большое внимание развитию электротранспорта, — прокомментировал директор самарского филиала Константин Санаев. — О необходимости развития зарядной инфраструктуры говорится на всех уровнях, в том числе и на уровне правительства РФ. Мы понимаем, что электромобили — это ближайшее будущее, и стараемся создать условия для владельцев электрокаров уже сейчас. Это очень перспективное направление. К тому же развитие электротранспорта скажется положительно на экологии города. Пока это пилотный проект в нашем регионе и вообще в Поволжье, но уверены, что владельцы электрокаров уже сейчас по достоинству оценят новые зарядные станции».

Зарядить автокары можно по адресам: РП-8 6-я Просека, 147а; ТП-810 ул. Солнечная 4, стр.1 (ЖК «Радужный-Люкс»); РП-6 «Ренессанс» — ул. Ново-Садовая, 162в (отель «Ренессанс Самара»); РП-10 ул. Академика Платонова, 8 стр1 (ЖК «Владимир»); ТП «Уран» — ул. Урицкого, 19а (бизнес-центр «Деловой мир»).

Напомним, пилотный проект реализован самарскими энергетиками в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети». Всего в областной столице уже работает 5 электрозаправок. В планах энергетиков — установить еще три в ближайшие два года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Автостата», на 1 января 2017 года в России насчитывалось 920 электромобилей, из них в Самарском регионе 51. Самые популярные в РФ модели Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV и Tesla Model S.

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