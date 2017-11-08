Ярославское правительство: «Ярдормост» и «АТП» продавать не будут

Ярославль, , 16:46 — REGNUM Комитет Яроблдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству одобрил акционирование крупных госпредприятий региона — ГП «Ярдормост» и ГП «Ярославское автотранспортное предприятие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Стоимость основных средств «Ярдормоста» составляет 434 млн рублей, «Ярославского АТП» — 246 млн. Ряд депутатов на заседании выражали сомнение в целесообразности акционирования, опасаясь, что за этим последует продажа.

«Депутаты говорили об этом. Для чего еще акционировать, кроме как для продажи? Но как область может остаться без собственных предприятий, которые ремонтирует дороги и возят людей? Отдать все частнику? Мы это проходили — ни к чему хорошему это не приведет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Сомнения высказывали и депутаты от «Единой России», но прокомментировать эту ситуацию не захотел никто, кроме председателя комитета по бюджету Александра Гончарова. Он считает приватизацию предприятий необходимым условием для привлечения инвесторов, которые смогут увеличить прибыль, налоги и обеспечить ярославцев зарплатой и работой.

«Функция этих предприятия — получать прибыль и приносить налоги в бюджет Ярославской области. Но у одного из этих предприятий прибыль составляет 2 миллиона рублей. Мы получим с неё налоги в 20 тысяч рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской думы Александр Гончаров.

В правительстве области между тем говорят о том, что продажи предприятий не будет.

«Комитет Ярославской облдумы принял решение приватизировать предприятия, но контрольный пакет оставить в распоряжении правительства Ярославской области», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

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