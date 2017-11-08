Ивановская область сэкономит на обслуживании госдолга 840 млн рублей

Иваново, , 16:28 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделяет Ивановской области дополнительный бюджетный кредит в размере 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский на совещании с заместителями председателя областного правительства в среду, 8 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Выделенные деньги, в соответствии с условиями соглашения с Минфином РФ, должны быть направлены на замещение коммерческих заимствований.

«С учетом дополнительного бюджетного кредита регион снизит расходы на обслуживание госдолга на сумму свыше 120 млн рублей в следующем году», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Задачу по снижению объема коммерческой задолженности субъектов Российской Федерации до уровня не более половины от собственных доходов обозначил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ 31 октября этого года. Глава государства поручил Министерству финансов России проработать механизм поддержки регионов.

Также, как сообщил врио губернатора Ивановской области, регионом достигнуто соглашение со Сбербанком о снижении процентной ставки по взятым ранее кредитам с 10,75 до 9%.

Глава региона поставил системную задачу реструктуризации госдолга по принятым на федеральном уровне решениям.

«Регион за семь лет программы реструктуризации бюджетных кредитов сэкономит порядка 840 млн рублей», — уточнил Станислав Воскресенский.

В целом все эти решения по регулированию госдолга уже в 2018 году позволят высвободить порядка 300 млн рублей бюджетных средств, которые будут направлены на решение социально-экономических задач региона.