Удмуртия получит бюджетный кредит на 2,5 млрд рублей в 2017 году

Ижевск, , 16:22 — REGNUM Удмуртия до конца 2017 года получит кредит из федерального бюджета в размере 2,462 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов. Также за достижение «наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории» региону будет предоставлен грант на 613 млн рублей, сообщает ИА REGNUM. Указанные вопросы обсуждались в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, со стороны Удмуртии в нем приняли участие и.о. зампреда республиканского правительства Анатолий Строков и.о. главы минфина Удмуртии Станислав Евдокимов.

Кроме того, в 2017 году возможно получение дополнительной помощи из федерального бюджета на частичную компенсацию расходов для повышения заработной платы. Размер этой дотации будет известен во второй половине ноября.

«Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь — 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение — распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», — отметил Строков.

Кроме того, в 2018 году республика получит средства на реализацию госпрограмм, размер дотации будет известен в декабре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2017 года Удмуртия привлекла бюджетные кредиты на сумму в 15,08 млрд рублей. Также, согласно выписке из государственной долговой книги республики, в коммерческих организациях было заимствовано 17,5 млрд рублей.

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Объем госдолга республики на ту же дату составил 51,42 млрд рублей. С начала года республика увеличила долг на 2,447 млрд рублей или на 5%. В структуре долговых обязательств наблюдается сокращение доли коммерческих кредитов на 1,981 млрд рублей или на 9,87% и рост суммы бюджетных заимствований на 4,428 млрд рублей или на 23,64%.

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