Инвестиции в промышленный парк «Нижнекамск» составят 352 млн рублей

Нижнекамск, Татария, 8 ноября 2017, 16:20 — REGNUM Фонд развития моногородов принял решение о софинансировании расходов бюджетов Татарии и моногорода Нижнекамск. Об этом говорилось сегодня, 8 ноября, на заседании Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Средства будут выделены для реализации мероприятий по строительству инженерных сетей промышленного парка «Нижнекамск» и части дорожно-транспортной инфраструктуры.
Со стороны Фонда развития моногородов размер софинансирования составит 335 млн рублей, Татария выделит 17 млн рублей.
Планируется, что в результате реализации инвестпроекта к 2020 году будет создано 262 рабочих места.
Общий объём привлеченных инвестиций в проект составит свыше 1 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры запланирован на IV квартал 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске будет создан одноимённый промышленный парк. Для этих целей управляющей компании без проведения торгов будут переданы 15 земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов в июле 2017 года.
Напомним, это не единственный промышленный парк, который планируют создать в Татарии в ближайшее время. Так в городе Актаныш появится промышленный парк с одноимённым названием.
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