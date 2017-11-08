Инвестиции в промышленный парк «Нижнекамск» составят 352 млн рублей

Нижнекамск, Татария, , 16:20 — REGNUM Фонд развития моногородов принял решение о софинансировании расходов бюджетов Татарии и моногорода Нижнекамск. Об этом говорилось сегодня, 8 ноября, на заседании Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

Средства будут выделены для реализации мероприятий по строительству инженерных сетей промышленного парка «Нижнекамск» и части дорожно-транспортной инфраструктуры.

Со стороны Фонда развития моногородов размер софинансирования составит 335 млн рублей, Татария выделит 17 млн рублей.

Планируется, что в результате реализации инвестпроекта к 2020 году будет создано 262 рабочих места.

Общий объём привлеченных инвестиций в проект составит свыше 1 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры запланирован на IV квартал 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске будет создан одноимённый промышленный парк. Для этих целей управляющей компании без проведения торгов будут переданы 15 земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов в июле 2017 года.

Напомним, это не единственный промышленный парк, который планируют создать в Татарии в ближайшее время. Так в городе Актаныш появится промышленный парк с одноимённым названием.

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