Коррекция нефти усилится

Москва, , 16:07 — REGNUM Буря эмоций на рынке нефти улеглась, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $63,38 (-0,5%). За «бочку» техасского сорта нефти WTI предлагают $56,94 (-0,4%).

Опубликованная минувшим вечером (7 ноября) статистика от Американского института нефти продемонстрировала довольно скромное понижение запасов черного золота — меньше, чем ожидалось».

«8 ноября будут представлены официальные оценки минэнерго США, и если они совпадут с ожиданиями, на сырьевой площадке продолжится плавное движение котировок вниз», — считает Бодрова.

Пауза в новостном потоке со стороны Саудовской Аравии не должна никого ввести в заблуждение, отметила она.

«С одной стороны, эта драма не закончилась: власть попробует «подмять» под себя несогласных и в случае их отказа консолидирует имущество у себя в кармане.

С другой, перенос центров тяжести внутри саудовской экономики и политики только начинается: стране не по карману такое количество официальных лиц и принцев крови, к тому же нужно понемногу диверсифицировать экономическую систему», — пояснила эксперт.

По ее мнению, для этого потребуются усилия и деньги. Дорогая на текущий момент нефть несколько снижает вероятность продления соглашений ОПЕК+, но это только локальный взгляд.

Читайте также: Нефть переводит дух