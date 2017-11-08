Рубль отступает

Москва, , 16:01 — REGNUM Российский рубль 8 ноября днем слегка отступает. Прежние поводы для колебаний в парах с иностранными валютами уже исчерпаны, а новых не появилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Рубль никак не отреагировал на прошедший утром аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ», — отметила Бодрова.

Можно предположить как минимум две причины происходящего. Например, у инвесторов достаточно полны портфели российского долга, купленного ранее, и Минфин перестарался в прогнозах спроса, или бонды иных государств (США как вариант) сейчас интереснее, пояснила она.

«Между тем, доллар США чувствует себя вполне уверенно. В подобных условиях цель покупок пары доллар/рубль на 60,00 смотрится логичной», — считает эксперт.

Добавим, 8 ноября доллар США стоит 59,56 руб. (+03%). Евро торгуется по 69,00 руб. (+0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 9 ноября, составляют 59,24 руб. за американскую валюту и 68,70 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 79 и 94 копейки соответственно.

Читайте также: К падению рубля присоединилась нефть