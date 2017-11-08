На Украине планируют закрыть 95% мусорных полигонов

Киев, , 16:05 — REGNUM На Украине начнут внедрять инновационные методы обращения с отходами, заявил начальник отдела по обращению с отходами и опасными химическими веществами департамента экологической безопасности министерства экологии Украины Александр Семенец, сообщает 8 ноября «УНИАН».

По его словам, на Украине будут реализовывать новую модель, которая предусматривает ликвидацию большинства полигонов для отходов в пользу строительства заводов по переработке мусора. Для этого к 2030 году на Украине будут закрыты 95% мусорных полигонов — вместо 6 тыс. их останется 300.

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Семенец добавил, что на данный момент на Украине перерабатывается только 3% отходов, но к 2030 году планируется увеличить эту цифру до 20% благодаря увеличению числа перерабатывающих заводов до 800. Чиновник подчеркнул, что добиться грандиозного роста числа перерабатывающих предприятий правительство надеется за счет принципа расширенной ответственности производителя, скопированного у европейских стран.

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Принцип расширенной ответственности производителя предполагает финансирование бизнесом раздельного сбора отходов и их переработку.

Напомним, летом 2016 года во Львове произошел пожар на Грибовицкой мусорной свалке. В результате весь город в течение целого года до того заполнился мусором, что киевским властям пришлось срочно решать проблему, чтобы не допустить экологической катастрофы.

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