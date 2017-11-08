Комфортная городская среда по-вятски: асфальт на снег

Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области идет по минимуму и с нарушениями. Как сообщает ОНФ, в городе Слободском асфальт укладывали прямо на снег, предварительно слегка полив его битумом.

Речь идет об одном из дворов по улице Первомайской. В рамках проект здесь было запланировано проведение работ по минимальному перечню — асфальтирование, установка скамеек и урн. Когда рабочие приступили к укладке асфальта, на улице уже стояла температура — 4 градуса, а на земле лежал снег.

В ОНФ говорят, что укладка асфальта в снег или дождь является грубейшим нарушением технологии дорожно-строительных работ. В ГОСТах и СНиПах определено, что асфальт должен укладываться при температуре выше 10 градусов и обязательно в сухую погоду.

«При укладке асфальта с нарушением технологии он прослужит недолго. Последствия такого подхода к работе уже видны в других дворах Слободского. Как рассказывают местные жители, на улице Гагарина асфальт, уложенный чуть менее недели назад, уже покрылся трещинами и ямами, местами покрытие просто разорвало, под весом человека асфальт проминается, проступает вода. Мы направили обращение в администрацию Слободского района с просьбой усилить контроль за ремонтными работами во дворах», — рассказал координатор ОНФ Дмитрий Сергеев.

Отмечается также, что за последние две недели возросло число жалоб на качество работ по благоустройству дворов. В Кировской области уже начались морозы, а в ряде дворов работы до сих пор либо не завершены либо даже не начались.

Кроме Слободского заявления о том, что асфальт укладывается прямо на снег или во время дождя поступали из Кирова и Котельнича. В Кирово-Чепецке затягивается ситуация с благоустройством общественной территории на перекрестке улицы Ленина и проспекта Кирова. Торги по проведению работ объявлялись уже несколько раз, но так и не состоялись.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае местные единороссы вынуждены были признать, что реализация в федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не всегда и не везде идет по плану. Реализацию проекта тормозит некачественно подготовленная проектно-сметная документация и как следствие — затянутые сроки проведения конкурсных процедур, проблемы с подрядчиками.

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Кроме того, например в Барнауле жильцы одного из домов заявили о нежелании участвовать в программе. Негативное отношение к проекту по благоустройству двора сложилось у них после ознакомления с сутью предполагаемых изменений: двор «закатают в асфальт», вырубив все деревья. При эьом выяснилось, что сам проект в программу внесли без ведома жильцов, а протоколы собрания нарисовали «волшебники».

В Тольятти при реализации программы благоустройства в Тольятти нарушения выявлены на 11 площадках.

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Установлено, что городская администрация неправомерно выплатила подрядчикам, выполнявшим работы по благоустройству, несколько миллионов рублей. При это работы, за которые была произведена оплата, оказались невыполненными либо выполненными, но с нарушениями.