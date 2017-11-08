Структура правительства Югры продает опасные дома

Ханты-Мансийск, , 15:58 — REGNUM В Ханты-Мансийске правительственный фонд «Жилище» продает квартиры в домах, находящихся в 150 метрах от радиолокационных станций (РЛС) Министерства обороны РФ. Проживающие на улице Югорской люди, в том числе пенсионеры и дети, ежедневно подвергаются мощному электромагнитному излучению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблему подняли читатели информационного агентства «ЮграPRO» в сентябре 2017 года. Тогда временно исполняющий обязанности командира войсковой части старший лейтенант Алексей Барсуков сообщил журналистам, что депутатам думы ХМАО о проблеме известно.

«Запланирован перенос позиции. Определили земельный участок, куда будет передислоцирована техника. В том, что дома стоят в непосредственной близости от позиции, нашей вины нет, это вина застройщиков. Они не имели права строить жилые дома ближе 500 метров от позиции. Строители нарушили запретную зону. У нас есть документы, которые подтверждают наличие излучения», — заявил тогда руководитель войсковой части.

Спустя два месяца ситуация не изменилась: военные на прежнем месте, квартиры продаются, причем для многодетных у фонда «Жилище» особенное предложение — пять тысяч рублей скидки за квадратный метр. В рамках муниципальных контрактов между фондом и МУП «Дирекция по содержанию имущества казны» здесь в конце октября 2017 года переданы 32 квартиры детям-сиротам, сообщается на сайте правительственной структуры. Никто не предупреждает, что электромагнитное излучение, по мнению специалистов, приводит к болезням системы кровообращения, к онкологическим недугам, влечет за собой нарушения работы нервной системы вплоть до психических отклонений.

В мэрии Ханты-Мансийска поясняют, что «радиолокационные станции на карте города отображены как объекты для ликвидации или перебазирования, санитарно-защитные зоны от РЛС на карте не отображены, соответственно согласование указанных зон не проводилось». Кроме того, даже после выхода публикации, вызвавшей широкий общественный резонанс в столице Югры, проблемой продажи квартиры в домах, расположенных рядом с мощнейшим источником электромагнитного излучения, надзорные органы не заинтересовались.

Напомним, фонд «Жилище», стопроцентно принадлежащий региону, планируется ликвидировать в 2018 году. Как минимум в качестве застройщика. Но до закрытия фонд обязан исполнить обязательства перед дольщиками и кредиторами, сообщала ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова. Получается, что застройщик идет на крайние меры, рискуя здоровьем земляков ради исполнения воли первого лица региона.

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