Глава Минсельхоза: Жители России пьют мало молока

Москва, , 15:42 — REGNUM В России за 9 месяцев 2017 года объем производства молока в целом по стране вырос на 1%. Производство в сельхозорганизациях увеличилось на 3%, в фермерских хозяйствах — на 8%. При этом в частных хозяйствах производство снизилось на 3%. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на заседании IV Международного агропромышленного молочного форума в Подмосковье, сообщили в Минсельхозе.

По его словам, рост производства в молочной отрасли в первую очередь связан с повышением производительности. За девять средний надой на одну корову в сельхозорганизациях вырос на 5%. За 2016 год надои выросли до 5,5 тыс. кг (+4% к 2015 году).

«При сохранении имеющихся темпов роста уже в 2018 году возможно достичь уровня в 6 тыс. кг на одну корову. Если активно инвестировать в отрасль, то уже через 3 года Россия выйдет на полное самообеспечение по молоку, а объем производства превысит 38 млн тонн», — считает Ткачев.

Правительство выделяет гранты производителям молочной продукции. Так, в 2017 году гранты получили более 600 хозяйств. Размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством увеличен с 1,5 млн до 3 млн рублей, а для семейных животноводческих ферм — до 30 млн рублей (ранее 21,6 млн рублей).

Глава Минсельхоза отметил, что помимо господдержки развитию отрасли помогли контрсанкции. За последние три года поставки молочной продукции за рубеж выросли на 14% почти до 200 тыс. тонн.

В 2017 году экспорт вырос на 10%, Экспорт сыров и творога вырос на 20% к 2016 году.

Между тем, Ткачев посетовал, что жители России мало употребляют молока.

Уровень потребления молока на душу населения в России ниже, чем в Европе. На душу населения уровень достаточно низкий, порядка 265 кг на человека. Номер один — это финны, 384 кг, в Европе примерно 360−365 кг», привел он цифры.

«Но в России большой потенциал развития молочной отрасли и высоки резервы увеличения потребления молочной продукции», — подчеркнул глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роскачества, в России в 2017 году впервые за долгое время отмечен рост производства молочной продукции. За период январь-сентябрь 2017 года произведено 24,3 млн тонн молока.

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