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В Узбекистане за два месяца банкам продано более $500 млн

Экономика

Объем обмена валют вырос на 70%

Ташкент, 8 ноября 2017, 15:23 — REGNUM  В Узбекистане физические и юридические лица продали банкам за сентябрь и октябрь 2017 года более $500 млн, сказал 8 ноября заместитель глав Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

По данным Центробанка, объем обмена валют вырос на 70% по сравнению с 2016 годом. Продажи валютной выручки компаниями-экспортерами в 2017 году выросли в два раза.

В Узбекистане также выросли депозиты в валюте, что, по словам Ишметова, свидетельствует о росте доверия к монетарной политике государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

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В рамках новой программы физически лица-резиденты получили права продажи валют в обменных пунктах. Юридические лица получили права покупки валюты без ограничений для оплаты по международным операциям.

За первую неделю после либерализации валютной политики население сдало в банки более $200 млн, а юридические лица около $100 млн.

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Экономика Узбекистана

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