В Узбекистане за два месяца банкам продано более $500 млн

Ташкент, , 15:23 — REGNUM В Узбекистане физические и юридические лица продали банкам за сентябрь и октябрь 2017 года более $500 млн, сказал 8 ноября заместитель глав Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

По данным Центробанка, объем обмена валют вырос на 70% по сравнению с 2016 годом. Продажи валютной выручки компаниями-экспортерами в 2017 году выросли в два раза.

В Узбекистане также выросли депозиты в валюте, что, по словам Ишметова, свидетельствует о росте доверия к монетарной политике государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Читайте также: Валютная реформа в Узбекистане: для чего?

В рамках новой программы физически лица-резиденты получили права продажи валют в обменных пунктах. Юридические лица получили права покупки валюты без ограничений для оплаты по международным операциям.

За первую неделю после либерализации валютной политики население сдало в банки более $200 млн, а юридические лица около $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Либерализация в Узбекистане: гостиницы будут взимать плату в нацвалюте