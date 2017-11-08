Госдума запускает процесс приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму

Москва, , 16:38 — REGNUM Правительственный законопроект, предлагающий поэтапное уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Повышать уровень МРОТ планируется в два этапа. Так, с 1 января 2018 года показатель должен составить 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Таким образом, в 2018 году МРОТ составить 9489 рублей в месяц.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда должен полностью уравнен с размером прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. Как напоминают авторы законопроекта, определяет этот размер правительство, после чего размер МРОТ устанавливается в федеральном законе.

«Почему выбран второй квартал — потому что в третьем квартале, как правило, происходит сезонное снижение величины прожиточного минимума из-за того, что дешевеет сельскохозяйственная продукция. Второй квартал в этом отношении наиболее показателен», — рассказал журналистам зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

О необходимости уравнивания МРОТ и прожиточного минимума ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Такого решения российские профсоюзы ждали течение последних 25 лет, отмечает Андрей Исаев

«Мы последовательно спорили с финансово-экономическим блоком правительства о необходимости повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Точку в этом споре поставил президент РФ, и сегодня мы законодательно оформляем принятое Владимиром Путиным решение», — отметил Исаев.

Тем временем, Минфин уже учел предлагаемые изменения при составлении федерального бюджета на 2018−2020 годы. По расчетам правительства, для реализации поручения глава государства в 2018 году потребуется 17,1 млрд рублей из бюджета, а в 2019 году — 28,8 млрд рублей. В 2020 году дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

«При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц», — отметила в ходе пленарного заседания замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова.