О переселенцах, экспорте и производстве: Евкуров доложил Путину об успехах

Москва, , 14:37 — REGNUM Текущую социально-экономическую ситуацию в Ингушетии обсудили президент РФ Владимир Путин и глава республики Юнус-Бек Евкуров. Сегодня, 8 ноября, на встрече в Кремле руководитель Ингушетии рассказал о ходе реализации программ по переселению жителей оползневой зоны и беженцев из Чечни, достижениях в промышленном производстве, сельском хозяйстве и международной торговле.

По словам Евкурова, обе программы переселения граждан, одна из которых для жителей оползневых зон тянулась на протяжении почти 60 лет, уже подходят к завершению. К концу 2017 года в новое жилье переедут почти восемь тысяч «оползневиков». До конца ноября будут переселены более 800 семей — около восьми тысяч человек — вынужденных переселенцев из Чечни.

Есть положительные результаты и в экономике республики. Так, индекс промышленного производства вырос в 2017 году до 109% благодаря реализации ряда объектов промышленности, в том числе завода по выпуску радиаторов, швейного производства, завода полимерных труб. В конце ноября заработает завод энергосберегающих ламп, который будет передан, как отметил Евкуров, «Ростеху».

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Позитивные изменения отмечаются и в сельскохозяйственной отрасли, где рост по итогам 2017 года составит до 108%. Похвалился глава Ингушетии развитием фруктового садоводства, которое, по его словам, одно из лучших в России. К концу 2019 года площади под садами будут увеличены до 1100 гектаров. Есть задел и по овощеводству, тепличному хозяйству, где уже с 2018 года планируют получать свыше 9000 тонн овощей в год.

Благодаря налаживанию связей с зарубежными партнерами, республика выходит со своей сельскохозяйственной продукцией на мировые рынки. Так, по словам Евкурова, есть соглашение о поставках в Саудовскую Аравию меда, яблок, овощей, питьевой воды. Уже сегодня Ингушетия может поставлять до 20 тысяч тонн яблок в год, до 10−15 тысяч тонн овощей и до 300 тонн меда.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встречался с Владимиром Путиным в начале 2017 года. Он доложил об успешном завершении реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010−2016 годы». По итогам 2016 года регион показал рост валового регионального продукта на 11,7%, индекс сельхозпроизводства составил 116%, промышленного производства — 100,6%. До 39% выросли доходы в бюджет.