Нижегородские оружейники будут производить роботов для сортировки мусора

Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM Нижегородская область планирует привлечь из Фонда развития промышленности РФ (ФРП) более 720 млн рублей для реализации проекта по производству мусоросортировочного оборудования. Производство будет организовано на базе ЦНИИ «Буревестник», специализирующегося на выпуске ствольного артиллерийского вооружения для нужд сухопутных войск и военно-морского флота.

Новый проект ЦНИИ «Буревестник» должен стать первым в России производством мусоросортировочных комплексов с использованием роботизированных технологий. Планируется, что созданное на «Буревестнике» оборудование позволит выделять отдельные фракции при обработке отходов и в дальнейшем использовать их вторично вместо того, чтобы «закапывать все в землю».

«Мы обсуждали перспективы этого проекта и необходимые меры господдержки с моими коллегами в Минпромторге РФ. Сейчас нижегородские разработки включены в федеральный проект «Переход на отечественное оборудование на предприятиях по обработке и утилизации отходов на территории РФ», который предполагает модернизацию отрасли обработки отходов всей страны. Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» получит заказы на мусоросортировочное оборудование до 2029 года», — заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Планируется, что ФРП предоставит «Буревестнику» льготный заем по программе «Конверсия» под 1% годовых на приобретение оборудования, необходимого для запуска производства.

Первый опытный образец комплекса планируется выпустить в 2018 году, а в 2019 году — начать серийное производство.

ЦНИИ «Буревестник» станет первым предприятием в России, которое получит заем ФРП по программе «Конверсия». Кроме того, ЦНИИ получит из федерального бюджета субсидии в размере 300 млн рублей на проведение НИОКР.

По словам Никитина, диверсификацию производства необходимо развивать и на других предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона: «Надо коммерциализировать накопленные в «оборонке» компетенции, технологии, чтобы нижегородские предприятия получили от них максимальную прибыль».

На сегодняшний день нижегородский ЦНИИ «Буревестник» занимается научно-техническим обоснования перспектив развития отечественного артиллерийского и минометного вооружения, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию образцов такого вооружения.

Кроме того, на предприятии организовано серийное изготовление приоритетных образцов вооружения и военной техники.

В рамках программы по выпуску гражданско продукции предприятие производит металлоконструкции, диагностические комплексы и высокопроизводительные комплексы по изготовлению и ремонту колесных пар, самоходные комплексы для ремонта железнодорожных вагонов.