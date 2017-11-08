Северная Осетия готова к повышению зарплаты врачам и бездефицитному бюджету

Владикавказ, , 13:30 — REGNUM Заработная плата врачей в Северной Осетии повысится с 1 января 2018 года на 17%. В среднем специалисты-медики будут получать в месяц до 34 660 рублей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе главы республики.

Такое повышение запланировано в связи с выполнением обязательств властей региона по исполнению майских указов президента РФ. По словам министра финансов республики Казбека Царикаева, по итогам девяти месяцев 2017 года среднемесячная зарплата врача в регионе составила 29 565 рублей.

При этом он подчеркнул, что каждый конкретный специалист после повышения заработной платы будет получать денежное вознаграждение в зависимости от стажа, квалификации, объема работы и ее особенностей. Так, по данным минфина, зарплата молодого специалиста, только что окончившего вуз, составляет 12 тыс. рублей, с учетом прибавки он получит в 2018 году 14 тыс. рублей. А вот участковому врачу-терапевту, имеющему стаж работы более пяти лет, получающему в настоящее время около 32 тыс. рублей, добавят 5500 рублей.

Особые меры поддержки в правительстве разрабатывают для молодых специалистов-хирургов при круглосуточном режиме работы. Для них будет установлена такая система расчета заработной платы, благодаря которой можно будет говорить о ее повышении до 30 тыс. рублей.

Что касается среднего медицинского персонала, то у него по итогам 2017 года средняя зарплата уже достигла установленного целевого показателя в размере 17 735 рублей и повышения не предвидится. Прибавки в размере до 2000 рублей в месяц могут ожидать сотрудники младшего медицинского звена, у которых в настоящее время среднемесячная зарплата составляет от 8000 до 16 000 рублей. Их зарплата также будет зависеть от нагрузки, стажа и особых условий.

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил минфину также продумать меры поддержки молодых специалистов в плане обеспечения жильем, чтобы они не отдавали всю свою зарплату за съемную квартиру и не были вынуждены потом искать вторую работу, чтоб прокормить семью.

Стоит отметить, что в законопроекте о республиканском бюджете Северной Осетии на 2018 год предполагается, что он будет бездефицитным. Так, прогнозируемый общий объем доходов составит 24,091 млрд рублей. При этом из федерального центра будут получены дотации в размере 13,083 млрд рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета составит 23,907 млрд рублей. Профицит бюджета запланирован в сумме почти 184 млн рублей.

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Отметим, что в настоящее время, по данным министра финансов РСО-Алания Казбека Царикаева, исполнение бюджета-2017 по доходам составило 82%, по расходам — 70,1%. В течение года своевременно и в полном объеме осуществлялись выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных пособий населению. Также в полном объеме были предоставлены дотации муниципальным образованиям.

Что касается государственного долга Северной Осетии, то его величина в течение года не была превышена и составляет в настоящее время 9 млрд 558 млн рублей. Расходы по обслуживанию государственного долга составили 51 млн рублей.