В Италии о задолженностях по налогам клиентам сообщит банкомат

Рим, , 12:55 — REGNUM Совсем скоро в Италии появится возможность доступа к информации по налогам через банкомат, таким образом, граждане смогут избежать необходимости стоять в очереди к оператору в агентстве по налогам и сборам, через банкомат можно будет проверить свои задолженности перед государством.

О последних новостях в налоговой системе Италии объявил сам директор агентства по налогам и сборам Эрнесто Мария Руффини во время выступления на первом Форуме бухгалтеров в Милане 7 ноября.

Начиная с 2018 года станет возможным для граждан Италии и тех, кто имеет разрешение на проживание и платит налоги, проверить свои налоговые выплаты и задолженности даже из банкомата. Новая система также приготовила сюрпризы для самих бухгалтеров, планируется ввод электронных счетов-фактур, которые уже используются в Испании, наконец-то данные по налоговой отчетности не будут иметь крайних сроков для отправки данных, именно благодаря непрерывному потоку информации.

Ключевым словом налоговой системы, как заявил Эрнесто Мария Руффини, должно стать «упрощение». Он также попросил министерство экономики, ассоциации бухгалтеров и других посредников изучить вопрос и выработать систему использования электронных фактур, чтобы облегчить процесс налоговой отчетности для всех категорий граждан.