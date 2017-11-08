В РФ устанавливается «потолок» для процентов по микрокредитам

Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект, ограничивающий максимально возможный размер долга по микрокредитам, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 8 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы законопроекта предлагают ограничить размер процентов, штрафов и пеней, которые могут начисляться по договору потребительского кредита, сроком не более одного года. По мнению депутатов, общая сумма неустойки не может превышать полуторократный размер общей суммы долга. Таким образом, как рассказывал ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), если гражданин взял в долг одну тысячу рублей, то размер набежавшего долга не может быть более 1,5 тыс. рублей. В общей сложности, в таком случае, гражданин должен будет вернуть организации 2,5 тыс. рублей.

«Это касается прежде всего тех займов, которые предоставляют микрофинансовые организации, до зарплаты», — уточнил в ходе пленарного заседания Аксаков.

По его словам, граждане чаще всего берут такие займы на небольшой срок, примерно неделю, но даже за это время сумма долга достигает больших размеров.

«Мы предлагаем, что если вдруг гражданин через неделю не вернет этот заём, то сумма не может набежать до большой величины. Таким образом, наш гражданин будет защищен. Напомню, сейчас (максимальный размер штрафов и неустойки) 200%, мы предлагаем 50%», — подчеркнул Аксаков.

Впрочем, у правительства есть свои соображения по поводу предельного размера неустойки. В официальном заключении на законопроект правительство предлагает ограничить сумму неустойки, штрафов и пеней от 1 до 2,5 размера суммы, взятой в кредит. То есть, если гражданин возьмет заём на 1 тыс. рублей, ему придется выплатить от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Решение о том, какую именно сумму надо будет вернуть гражданину, должен принимать Центробанк, считают в правительстве.

Вместе с тем в ходе пленарного заседания некоторые депутаты высказали предположение полностью отказаться от микрофинансовых организаций и запретить их деятельность в РФ. Однако Анатолий Аксаков уверен, что такие изменения только усугубят ситуацию.

«Полностью запретить предоставлять такие займы мы можем, наверное, но тогда этот рынок уйдет в тень, и мы граждан вытолкнем для работы со всевозможными криминальными структурами, которые эти займы будут предоставлять и выколачивать уже другими способами», — опасается Аксаков.