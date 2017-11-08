В Крыму одобрена продажа национализированных активов Коломойского

Симферополь, , 12:46 — REGNUM Государственный совет Крыма принял решение о продаже активов, среди которых санаторий, недостроенные здания, а также 24 автозаправочных станции, ранее принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, передает ИА «Крыминформ» со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений Крыма Анну Анюхину.

Принятие постановления об отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего Республике Крым, было одобрено голосами 58 депутатов. В текущей сессии в общем списке на отчуждение были представлены 13 АЗС, склады, нежилые помещения, недостроенные объекты в Алуште, Белогорске, Красногвардейском, а также здание санатория в поселке Форос.

Анюхина уточнила, что в общем списке находятся 32 АЗС. По 11 станциям решение было принято ранее, часть будут снесены ввиду неправильного размещения или для строительства трасс, а остальные 24 заправки будут проданы с молотка. Их начальную стоимость оценивают в 650 млн рублей. Всего же за реализацию отчуждаемого имущества планируют выручить более 1 млрд рублей.

«Мы планируем получить не менее 1 млрд рублей. Это в совокупности все, что на сегодняшней сессии рассматривается. После этого пройдет аукцион, мы рассчитываем, что в этом году получится продать — для этого и проводим внеочередную сессию», — сообщила Анюхина журналистам.

В пояснительной записке к постановлению сообщается, что вырученные средства будут направлены в виде компенсаций крымчанам, у которых остались вклады в украинских банках, а также на исполнение бюджета в части неналоговых поступлений.

Ранее крымский адвокат и правозащитник Жан Запрута сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что местным судам поставлена задача признать, что недвижимость в украинский период приобреталась незаконно.

Читайте ранее в этом сюжете: С крымской Фемидой национализированную собственность людям не вернуть?