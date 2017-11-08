На автотрассах России протестируют «скандинавскую» разметку

Москва, , 12:19 — REGNUM В России впервые пробуют наносить на федеральных трассах разметку жёлтого цвета. Для эксперимента выбрано девять участков на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала», сообщили в Росавтодоре.

Эксперимент проводится на автотрассах протяженностью 317 км, граничащих с Финляндией и Норвегией.

Цель эксперимента — использовать яркую желтую разметку зимой, она лучше видна, когда дорогу заметает снегом. Основанием для этого стал положительный опыт скандинавских стран, его решили применить в России.

По статистике, водители транспортных средств лучше различают жёлтый спектр во время снегопада, особенно в темное время суток, что существенно повышает безопасность и комфорт передвижения автомобилистов.

Новая желтая разметка уже нанесена на участках федеральных трасс в Карелии и в Мурманской области.

В Росавтодоре отметили, что на выбранных участках дорог отмечался повышенный риск аварийности в период неблагоприятных погодных условий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России реализуется проект «Безопасные и качественные дороги», который направлен на приведение 85% дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году.

В 2017 сезоне на реализацию проекта из госбюджета выделено 30 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано почти 5 тыс. км региональных дорог.

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