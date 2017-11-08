Госдуме предложили сделать банкротства более публичными

Москва, , 12:13 — REGNUM Законопроект, уточняющий практику банкротства как физлиц, так и юрлиц, внес в Госдуму депутат Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября. Прежде всего, устанавливается механизм обеспечения публичности сведений об обременениях имущества, а также усиления защиты имущественных прав.

Имущество

Законопроект дополняет определение термина «реализация имущества гражданина», указанием на то, что одной из целей процедуры является освобождение от долгов граждан. Одновременно с этим устанавливается правило, согласно которому отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть после покрытия расходов на процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.

«Положения основаны на том, что помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением для него ограничений, установленных статьей 213.30 закона о банкротстве, и с мерами против недобросовестных должников», — отметил автор.

Даты и сроки

Законопроект также предполагает устранение противоречий между обязанностью ликвидационной комиссии должника подать заявление о признании должника банкротом в течение 10 дней с момента наступления оснований для обязательной подачи соответствующего заявления и обязанностью должника опубликовать уведомление о подаче такого заявления не менее чем за 15 дней до даты его подачи.

Для устранения противоречия срок подачи ликвидационной комиссией должника заявления должника о признании его банкротом продлевается до 20 дней.

ЕФРС

Устраняется указание на то, что сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРС) могут вноситься исключительно юридическими лицами.

Одновременно с этим законопроектом устанавливает перечень данных о физическом и юридическом лице, подлежащих отражению при внесении сведений в ЕФРС.

Изменения связаны с установлением законопроектом возможности вносить в ЕФРС сведения в том числе и физическим лицом (например, сведения об ограничениях, установленных корпоративным договором, которые вносятся стороной такого договора).

Закрепляется обязательное внесение в ЕФРС сведений о продаже предприятия.

«Поскольку при продаже предприятия к покупателю переходит имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, указанные изменения позволяют защитить потенциальных контрагентов такого предприятия, которые до настоящего момента не имели возможности достоверно узнать, было ли отчуждено предприятие новому собственнику полностью, или были отчуждено только отдельное имущество и (или) имущественные права, не приводящие к переходу к новому собственнику всего предприятия», — указал автор.

Корпоративные документы в ЕФРС

Устанавливается право внесения в ЕФРС сведений об ограничениях, установленных внутренними корпоративными документами (корпоративным договором и соглашением товарищей о порядке ведения дел товарищества).

Таким образом, законопроектом создается механизм, при помощи которого участники корпоративного договора получают возможность публиковать информацию об ограничениях, содержащихся в корпоративном договоре, что позволит им оспаривать сделки и решения органов управления хозяйственных обществ, заключенные в нарушение условий корпоративного договора.

Невладельцы

Устанавливается возможность внесения в ЕФРС информации о правах лиц, не являющихся владельцами имущества, на вещи и имущественные права, закрепленные в договорах с собственником (владельцем) вещи.

Так, продажа вещи с правом на обратный выкуп (так называемая «обеспечительная купля-продажа»), право удержания вещи и право на товар (в частности, сохранение права собственности на товар за продавцом, предусмотренное статьей 491 ГК РФ) во многих случаях являются для гражданского оборота необходимыми инструментами обеспечения исполнения обязательств. Например, сохранение права собственности за продавцом зачастую применяется в сделках по приобретению оборудования производственными предприятиями в случаях, когда предприятие-покупатель не имеет возможности полностью оплатить оборудование, а продавец не хочет нести риски, связанные с залогом или другими способами обеспечения исполнения обязательств, отмечает автор.

Рискованность таких правовых конструкций заключается в том, что для третьих лиц создается видимость перехода права собственности на вещь, вследствие чего они могут считать владельца вещи ее правомочным собственником, имеющим право на ее отчуждение, хотя в действительности такого права у приобретателя нет (так называемая «обеспечительная собственность»). Для будущих приобретателей это может создать риск истребования вещи ее настоящим (первоначальным) собственником, указал парламентарий.

Поручительство

Прописывается возможность внесения в ЕФРС сведений о поручительстве. Такие сведения являются важными для потенциальных кредиторов поручителя, поскольку у них может создаваться видимость платежеспособности их должника, хотя в действительности такой должник может нести значительную ответственность своим имуществом как поручитель за другое лицо, что может существенно повлиять на его платежеспособность, отмечает Николаев.

Информирование

Предлагаемый законопроектом механизм позволяет информировать неопределенный круг лиц об имеющихся обременениях, а значит дает возможность противопоставить эту информацию против третьих лиц (уведомленных с момента записи в реестре), а также в целом способствует стабильности гражданского оборота. Согласно изменениям, третьи лица считаются извещенными об установленных правах или ограничениях со дня опубликования в ЕФРС соответствующего сообщения.

Микрофинансы

Законопроектом предлагается новая редакция части 1 статьи 9 федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», предусматривающая возможность опубликования уведомления должника о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, путем размещения сообщения в ЕФРС.

Новая редакция предполагает, помимо информации, обязательной для направления должнику кредитором или лицом, действующим от его имени или в его интересах, для возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, опубликование номера и даты договора (договоров), требования по которым передаются и ИНН должника.

При этом законопроектом устанавливается запрет на раскрытие в сообщениях, публикуемых в ЕФРС, иных сведений о должниках.

«Указанный механизм позволит обеспечить публичность деятельности по взысканию просроченной задолженности, а также будет способствовать информированности должников о передаче долга иным лицам, нежели первоначальный кредитор, что позволит им в полной мере пользоваться нормами, направленными на защиту прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении взыскания просроченной задолженности и исключит ситуацию, при которой должник узнает о передаче долга только после начала процедуры взыскания иным лицом, чем его первоначальный кредитор», — считает Николаев.

Кроме того, опубликование указанных сведений в ЕФРС позволит избежать возможной путаницы с адресами места жительства, места пребывания физического лица, по которым должно происходить почтовое уведомление о передаче долга и начале процедуры взыскания, а также снимет с кредитора и лица, действующего от его имени или в его интересах, бремя выяснения надлежащего адреса для уведомления должника, добавил он.