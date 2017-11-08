Нижегородские депутаты хотят «истребить на корню» областной инвестсовет

Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM Депутаты городской думы Нижнего Новгорода пытаются прекратить деятельность инвестсовета, без одобрения которого с 2006 года в Нижегородской области не реализуется ни один инвестиционный проект. Именно инвестсовет принимает решения о целесообразности реализации того или иного инвестпроекта, выделении земли под него, а также о предоставлении инвестпроектам различных мер государственной поддержки.

Официально инвествовет был создан по инициативе губернатора Валерия Шанцева, как совещательный орган, решения которого должны были носить всего лишь рекомендательный характер.

Однако на практике оказалось, что реализовать проект без одобрения инвествовета нельзя. По сути, именно инвестовет взял на себя функции по распределению земельных участков под реализацию инвестиционных проектов.

Спустя месяц после того, как Шанцева на посту главы области сменил Глеб Никитин, со стороны местных депутатов начались попытки убедить новое руководство региона в ненужности и даже в незаконности существования инвестсовета.

Начал атаку на инвестсовет депутат городской думы Евгений Лазарев. Именно ему принадлежит инициатива обращения к правительству с предложением упразднить инвестиционный совет и рабочую группу инвестиционного совета при губернаторе. Проект обращения уже внесен на рассмотрение городской думы. В пояснительной записке к нему говориться, что отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации регулируются земельным законодательством. При этом все вопросы предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, регулируются статьями 39.1 — 39.20 Земельного кодекса РФ. В свою очередь само предоставление земельных участков осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом МСУ в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9 — 11 Земельного кодекса РФ.

По мнению Лазарева, принятие решений о выделении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов таким совещательным органом, как инвестсовет, противоречит действующему российскому законодательству, в частности — Земельному кодексу РФ.

Как сообщает КоммерсантЪ, инициативу Лазарева поддержали члены комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре.

По словам председателя комиссии Андрея Дранишникова, инвестсовет при губернаторе является противозаконным, потому что никакими нормативными документами он не предусмотрен.

«Мы сегодня пожинаем его плоды, когда городу в прошлом навязывались какие-то решения, и этот совет — неправильная вещь, которую надо истребить на корню», — заявил Дранишников, отметив, что прежде чем просить правительство ликвидировать инвестсовет, надо тщательно обсудить этот вопрос с депутатами других комиссий.

В свою очередь депутат Роман Буланов поинтересовался, что инициаторы предлагают взамен и куда инвестору «податься за земельным участком», если инвестсовет будет упразднен. Дранишников посоветовал обращаться «как положено» в правительство области или органы МСУ в зависимости от принадлежности земельных участков.

По итогам заседания комиссии было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая займется вопросами упразднения инвестиционного совета.

При этом вопрос об обращении в правительство Нижегородской области с предложением ликвидировать инвестсовет уже внесен в повестку заседания гордумы, которое должно 15 ноября 2017 года.