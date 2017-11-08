Некомфортная городская среда: кто подвёл алтайских единороссов?

Барнаул, , 12:17 — REGNUM Алтайские единороссы признали, что реализация в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» не везде идет по плану. В частности, наибольшее отставание по благоустройству дворов и общественных территорий отмечается в Рубцовске и Яровом. Подробности с совещания представителей алтайского отделения «Единой России» с муниципальными служащими приводит сегодня пресс-служба партии.

По оценке куратора партийного проекта «Городская среда», депутата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Игоря Панарина, реализацию проекта тормозит некачественно подготовленная проектно-сметная документация и как следствие — затянутые сроки проведения конкурсных процедур, проблемы с подрядчиками.

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К примеру, в Барнауле основные нарекания были высказаны в отношении подрядной организации «Строительная перспектива». Как пояснил заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко, эта организация взяла на себя благоустройство большинства дворовых территорий, заявленное на 2017 год, но не рассчитала производственных сил.

«Были проведены мероприятия по привлечению субподрядчиков. В настоящий момент асфальтовые работы практически завершены, и все наше внимание сосредоточено на установке детских и спортивных площадок», — подчеркнул чиновник.

Между тем в Новоалтайске возникло затруднение иного свойства: причиной задержки плана по благоустройству стали проблемы с доставкой комплектующих для детских площадок. Но наиболее неопределенным по срокам реализации проекта оказался Рубцовск: в некоторых дворах третьего по величине города Алтайского края работы начались только в сентябре, когда другие территории уже отчитывались о первых результатах.

«Нам важно было понять те причины, которые негативно повлияли на реализацию проекта в отдельных территориях. И мы теперь их четко представляем. «Городская среда» — это проект не одного года, его реализации рассчитана на пять лет. И, сделав сегодня работу над ошибками, мы постараемся избежать их в будущем», — резюмировал, не вдаваясь в подробности, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко.

Но ведь очевидно, что одной из упомянутых им ошибок является законодательство, по которому проводятся закупки. Сколько уже было историй, когда победителем, в соответствии с условиями конкурса, становились фирма, хоть и предложившая меньшую сумму, но не имеющая в своем штате ничего, кроме офиса и телефона. Такие «посредники» и идут потом к субподрядчикам: можно не сомневаться, что о качестве и сроках они будут думать в последнюю очередь.

Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко прошел обучение в институте госзакупок и знает об этой проблеме и в теории, и на практике.

«Это проблема 44-го федерального закона — о контрактной системе закупок. Сама идея, конечно, неплохая: экономия бюджетных средств, эффективность их расходования. Но когда возникает процедура отбора поставщиков, исполнителей услуг — то здесь возникает проблема, связанная с законом «О защите конкуренции». При подготовки заявки и технического задания любые ограничения запрещены, а ограничение конкуренции обернется очень крупными штрафами и отменой результатов конкурса», — отметил в интервью ИА REGNUM Сергей Струченко.

Вместе с тем, по его словам, проблему можно было бы решить путем упрощения федерального закона.

«Мы же понимаем, что если, к примеру, тонна асфальта стоит на заводе энную сумму денег, то подрядчик, выигрывая конкурс и закладывая тонну асфальта ниже заводской, сделает работу не себе в убыток. К тому же известно, что многие из тех, кто участвует в электронных торгах, просто заигрываются: как в казино, опускают цену ниже экономического обоснования. Таких стоило бы убирать с торгов.

Возвращаясь к вопросу государственного участия в экономике, не проще ли тогда сделать фиксированные цены закупки, а подрядчика выбирать по опыту работы, репутации, числу выполненных контрактов. А по итогам проводить экспертизу качества выполненных работ. Тем самым страхуется и исполнитель, и заказчик.

В Барнауле был тендер на благоустройство 95 дворов. Выиграла его компания, которая снизила цену на 26 миллионов рублей. Бюджету-то хорошо: мы потом еще эти миллионы расторговали, еще 11 дворов в эту программу включили. Но второй исполнитель со своими дворами справился, а тот, который выиграл контракт на 95 объектов, — затянул. Нам же остается только молиться, чтобы у него все получилось. Других способов поддержки закон не предусматривает. Желание сэкономить не всегда приводит к положительным результатам», — привел пример Сергей Струченко.

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Напомним, в 2017 году на реализацию проекта «Комфортная городская среда» из всех источников финансирования было направлено свыше 570 млн рублей. За счет этих средств в Алтайском крае необходимо обустроить 299 дворов многоквартирных домов и 15 наиболее посещаемых общественных мест. Но на сегодняшний день работы по благоустройству полностью завершены только в 147 дворах и на 9 общественных территориях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

Между тем в Барнауле в ходе реализации проекта возникало несколько конфликтов. В частности, многие барнаульцы до сих пор жалеют по поводу массовой вырубки деревьев (более 1 тысячи), обозначенных не иначе, как «аварийные».

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Не менее резонансной была и история с использованием отсева гравия с острыми краями для обустройства детской площадки.

Закон № 44-ФЗ стал результатом компромисса между ФАС России и Минэкономразвития России. Проект последнего предусматривал кардинальное реформирование системы государственных и муниципальных закупок, в то время как антимонопольный орган настаивал на сохранении преемственности с Законом № 94-ФЗ.

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