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Более 100 банкоматов Сбербанка уберут из московского метро

Экономика

Сбербанк не выиграл тендер на установку устройств

Более 100 банкоматов Сбербанка уберут из московского метро
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Москва, 8 ноября 2017, 12:02 — REGNUM  В Москве со станций метрополитена уберут более 100 банкоматов Сбербанка, на их месте будут установлены другие, говорится в сообщении на сайте Информационного Центра Правительства Москвы.

Уточняется, что Сбербанк не выиграл тендер на установку устройств на территории метро. Победителем госзакупок стал другой банк.

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Работы по демонтажу 103 банкоматов Сбербанка осуществит ООО ИСК «Оптмашстрой», говорится в сообщении на сайте госзакупок.

В рамках тендера Московского метрополитена, который выиграл банк ВТБ, на станциях было установлено более 100 банкоматов.

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Банковское дело

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