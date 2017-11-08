Нефть взяла тайм-аут

Москва, , 11:54 — REGNUM Нефтяные цены взяли перерыв после того как стремительно поднялись в район $64−64,65 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Уже 7 ноября часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по «длинным» позициям в виду множества факторов, одним из которых является информация о максимальном количестве «лонгов» за последние восемь месяцев.

По ее словам, чисто технически это объясняется тем фактом, что вблизи уровня $63,50−63,60 за баррель проходит медленная скользящая средняя ЕМА100 на неделях, являющаяся довольно значимым сопротивлением.

«Также в отсутствии дальнейшей эскалации геополитической напряженности на территории Нигерии и Северного Ирака, участники рынка успокоятся и также начнут фиксировать прибыль, опасаясь реакции со стороны производителей сланцевой нефти в США.

Да и ключевое событие месяца — саммит ОПЕК 30 ноября не за горами. Если предполагать, что страны ОПЕК+ все-таки продлят действие текущего соглашения, за что уже выступали такие страны как Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, то будет ли реакция рынка такой уж радужной? Этот фактор уже учтен ценами. А вот разочарование может стоить очень дорого», — пояснила Игнатенко.

7 ноября вышел отчет по запасам от американского института нефти. По данным API, запасы нефти уменьшились на 1,6 млн баррелей до 455,2 млн за неделю к 3 ноября. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 812 тыс. баррелей. Вернуть интерес к покупкам могут лишь официальные данные от министерства энергетики США, которые выйдут 8 ноября вечером.

По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти на 2,400 млн баррелей. Однако если эти цифры не оправдаются, нас может ждать коррекция в направлении ближайшего уровня поддержки, который проходит в районе $61,80−62 за баррель по марке Brent, сказала она.

«Что же касается долгосрочного прогноза ОПЕК, который был опубликован накануне днем, то ожидается, что к 2022 году мировой спрос на черное золото повысится на 6,9 млн баррелей в день и достигнет 102,3 млн баррелей в сутки, что на 2,24 млн выше прошлогоднего прогноза. Почти весь рост придется на развивающиеся страны, где спрос увеличится с 43,2 млн до 49,6 млн баррелей в день», — отметила эксперт.

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