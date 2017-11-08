Госдума прописывает специальные правила для виноделия

Москва, , 11:39 — REGNUM Законопроект, вводящий новые правила для отрасли виноградарства и виноделия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Как отмечают авторы законопроекта, существующего законодательства в области виноградарства, виноделия и оборота вина недостаточно для развития отрасли. В связи с этим, российское вино не может составлять конкуренцию на рынке. Так, по данным депутатов, РФ использует пригодные для виноградарства земли не более, чем на 15%, в результате чего более 40% вина и виноматериалов в РФ ввозится из-за рубежа.

В связи с этим парламентарии предлагают ввести для отрасли отдельные правила регулирования. Так, в частности, депутаты прописывают основные понятия, необходимые для отрасли, а также определяют принципы направления государственного стимулирования этих отраслей.

«Виноградарство и виноделие определяется как самостоятельный предмет регулирования законодательством, отличный от регулирования алкогольной продукции. Устанавливаются меры государственного стимулирования развития виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в РФ», — заявил в ходе пленарного заседания один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Константин Бахарев («Единая Россия»).

Помимо этого депутаты также предлагают сделать обязательным ведение реестра виноградных насаждений, а также проводить инвентаризацию виноградников и декларирование урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Нововведения также коснутся и винодельческой продукции защищенным географическим указанием, и защищенным наименованием места происхождения.

Принятие законопроекта будет способствовать экономическому развития ряда российских регионов, поскольку виноградарство и винодельческая промышленность позволяют создавать высокоэффективные рабочие места для значительного числа людей, а в процессе выращивания винограда и производства вина задействованы представители различных профессий, предусматривающих в том числе, и высокие профессиональные квалификации.

Между тем, как отмечал ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, законопроект нуждается в доработке и будет существенно изменен ко второму чтению.