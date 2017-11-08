Среда, 8 Ноября 2017 года
12:03:56 МСК

Госдума прописывает специальные правила для виноделия

Экономика

Отрасль получит новое регулирование, которое отличается от закона об обороте алкоголя

Госдума прописывает специальные правила для виноделия
Ломакина Мария Владимировна. Сбор винограда. 1927

Москва, 8 ноября 2017, 11:39 — REGNUM  Законопроект, вводящий новые правила для отрасли виноградарства и виноделия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Как отмечают авторы законопроекта, существующего законодательства в области виноградарства, виноделия и оборота вина недостаточно для развития отрасли. В связи с этим, российское вино не может составлять конкуренцию на рынке. Так, по данным депутатов, РФ использует пригодные для виноградарства земли не более, чем на 15%, в результате чего более 40% вина и виноматериалов в РФ ввозится из-за рубежа.

В связи с этим парламентарии предлагают ввести для отрасли отдельные правила регулирования. Так, в частности, депутаты прописывают основные понятия, необходимые для отрасли, а также определяют принципы направления государственного стимулирования этих отраслей.

«Виноградарство и виноделие определяется как самостоятельный предмет регулирования законодательством, отличный от регулирования алкогольной продукции. Устанавливаются меры государственного стимулирования развития виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в РФ», — заявил в ходе пленарного заседания один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Константин Бахарев («Единая Россия»).

Помимо этого депутаты также предлагают сделать обязательным ведение реестра виноградных насаждений, а также проводить инвентаризацию виноградников и декларирование урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Нововведения также коснутся и винодельческой продукции защищенным географическим указанием, и защищенным наименованием места происхождения.

Принятие законопроекта будет способствовать экономическому развития ряда российских регионов, поскольку виноградарство и винодельческая промышленность позволяют создавать высокоэффективные рабочие места для значительного числа людей, а в процессе выращивания винограда и производства вина задействованы представители различных профессий, предусматривающих в том числе, и высокие профессиональные квалификации.

Между тем, как отмечал ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, законопроект нуждается в доработке и будет существенно изменен ко второму чтению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Виноделие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить