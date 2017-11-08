Инфляция, которую граждане РФ ощущают на себе, отличается от официальной

Москва, , 11:21 — REGNUM Несмотря на то, что инфляция в России в 2017 году ставит исторические антирекорды (столь низкой официальной инфляции не наблюдалось за всю историю независимой России), в октябре инфляция обновила годовой максимум (2,7%), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Напомним, что самая высокая годовая инфляция потребительских цен фиксировалась в июле 2017 года на уровне 2.4%.

«Прекратилась и дефляция, которая фиксировалась Росстатом по итогам августа, сентября и по итогам III квартала 2017 года. В октябре на смену дефляции пришла инфляция, хотя небольшая (0.2% по отношению к сентябрю). Основной вклад в рост инфляции внес рост цен на услуги и непродовольственные товары, а также прекращение сезонного падения цен на овощи и фрукты.

Тем не менее, потребители пока не замечают исторических антирекордов по инфляции. По данным социологических опросов, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев повысились до 10%», — привела цифры эксперт.

Разница между официальной инфляцией и инфляционными ожиданиями населения, прежде всего, связана с разницей в методике подсчета инфляции (Росстат рассчитывает инфляцию, исходя из стоимости потребительской корзины, которая оперирует только средними величинами, не учитывая предпочтения каждого отдельного покупателя).

«Не каждый российский гражданин потребляет в месяц такое количество дешевого картофеля, капусты и моркови, какое включено в потребительскую корзину, поэтому и инфляция, которую население ощущает на себе, отличается от официальной», — отметила Мильчакова.

Несмотря на то, что Банк России при принятии решений о снижении процентной ставки руководствуется, прежде всего, официальной статистикой по инфляции, финансовый регулятор обращает внимание и на инфляционные ожидания населения. Рост инфляционных ожиданий может привести к тому, что ЦБ РФ через некоторое время возьмет паузу в снижении ключевой ставки.

«Однако ожидается, что до конца 2017 года ключевую ставку ЦБ РФ можно будет увидеть на уровне в 8%, а в начале 2018 года темпы снижения ключевой ставки могут замедлиться. Отчасти рост инфляционных ожиданий оказывает понижающее давление на рубль, не позволяя ему укрепляться», — высказала свое мнение эксперт.

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