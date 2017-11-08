Ветхие дома в Краснодаре продолжат расселять за счёт городского бюджета

Краснодар, , 11:07 — REGNUM В Краснодаре, несмотря на завершившуюся федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, расселение ветхих домов не прекратится. Согласно принятой в кубанской столице соответствующей программе планируется предоставить новые квадратные метры жильцам 79 многоквартирных жилых домов. Именно столько зданий на сегодняшний день признаны аварийными и подлежащими расселении, передаёт ИА REGNUM 8 ноября.

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Как уточнили в городской администрации, программу предполагается реализовывать в три этапа — 2018 — 2019 годы, 2019 — 2020 годы и 2020 — 2021 годы. Изыскать средства планируется из городской казны.

«Возможности у городского бюджета для того, чтобы вести переселение, небольшие, но эту работу необходимо продолжать. В Краснодаре ещё достаточно много аварийного жилья, которое подчас угрожает жизни людей», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В настоящее время в Краснодаре подготовлен к сносу 31 аварийный дом, демонтаж выполняют подрядные организации. Уже до конца 2017 года будут расселены 28 домов. Остальные 51 дом (это более 480 квартир и 911 человек) включены в муниципальную программу по расселению. Так, восемь из них расселят уже в 2018 году. На эти цели необходимо 94, 5 млн рублей. Как озвучили в мэрии, при условии приобретения новых квартир для жителей оставшихся аварийных домов по действующим сейчас средним ценам за квадратный метр потребуется почти 1 млрд рублей.

Добавим, что в 2016 году Краснодарский край даже перевыполнил целевые показатели по переселению из аварийного жилья, установленные правительством РФ: по площади расселения — на 126%, по численности подлежащих переселению людей — на 116%. В 2017 году в крае расселили ещё 35 аварийных домов. Новые квартиры получили 707 человек.

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Из ветхого в новое жильё переедут ещё 715 жителей Кубани

как сообщало ИА REGNUM, за девять лет — с 2009 по 2017 гг. — на Кубани новое жилье получили более 12 тысяч человек.

Отметим, что, несмотря на реализованную в 2014—2017 годах федеральную программу по переселению из ветхого жилья, количество аварийных квадратных метров осталось неизменным. Пока одни дома расселялись — другие приходили в негодность. Всего на сегодня в России насчитывается более 11 млн кв. м аварийного жилья, это столько же, сколько и пять лет назад, пишет газета «Известия». В Минстрое такие темпы ветшания объясняют тем, что значительная часть домов в стране построена еще в середине прошлого века.

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