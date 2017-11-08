Андрей Стеценко, , 12:50 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 5 ноября составляли порядка 16,806 млрд кубометров. Таким образом, с 6 октября и до начала отопительного сезона запасы газа в ПХГ Украины удалось увеличить почти до 17 млрд кубометров, как и планировали в правительстве.

Четкую грань (межотопительный период/отопительный сезон) на Украине проводить всё сложнее, поскольку конкретной даты его начала теперь нет, всё зависит от температуры и готовности сетей. В середине октября он начинается только для больниц и детских садов, для остальных потребителей начало растягивается на 1−4 недели. Этим и объясняется то обстоятельство, что спустя 2−3 недели с момента подключения основной массы потребителей к отоплению запасы газа в хранилищах Украины почти не изменились. В основном благодаря установившейся в начале ноября тёплой погоде Украина сегодня расходует на отопление не запасы, а ежедневно получаемый т.н. «реверсный» газ (45,4 млн кубометров в сутки на 5 ноября).

Проблемы с началом отопительного сезона на Украине возникают не только из-за неготовности отопительных сетей. В этом году основная проблема была вообще не связана с инфраструктурой.

«Из-за неурегулированной цены на газ начало отопительного сезона во многих социальных учреждениях Киева откладывается», — комментировали ситуацию в «Киевэнерго».

Проблему мы описывали ещё в начале сентября: «Киевэнерго» получало газ от компании «Нафтогаз Украины» по цене 7,9 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров, тогда как для бюджетных организаций заложен тариф 4,94 тыс. грн. Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных городах Украины, причём никакой бюджетной компенсации в бюджете для генерирующих компаний не предусмотрено. И если в столице Украины ещё могут как-то выкручиваться, то запас прочности в регионах уже давно закончился. Скажем, в Днепропетровской области школы вынуждены сокращать количество уроков и/или мудрить с каникулами (с 30 октября их начало перенесли на 25-е, в надежде, что по окончании каникул тепло в школе всё-таки появится).

Согласно оперативным данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), добыча газа в январе — октябре выросла до 17,29 млрд кубометров (+3,9%, или +655 млн кубометров). При этом в основном рост произошёл за счёт «Укргаздобычи» (компания, управляющая добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству), которая является крупнейшей газодобывающей компанией Украины (12,65 млрд кубометров). «Укрнафта» снизила добычу до 931 млн кубометров (-14,%) из-за конфликта с Госслужбой недр и геологии, из-за чего «Укрнафта» лишилась лицензий на ряде месторождений и была вынуждена законсервировать добычу на них.

В целом прогноз остаётся прежним: добыча на Украине в текущем году вырастет примерно на 0,85−1 млрд кубометров и составит примерно 21,5 млрд кубометров топлива.

А вот потребление газа за 10 месяцев снизилось до 21,1 млрд кубометров (-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В «Укртрансгазе» связывают это с высокими температурами в октябре, из-за чего начало отопительного сезона удалось затянуть на 1−2 недели. Ведь в предыдущие месяцы, наоборот, фиксировался незначительный рост потребления природного газа.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе — октябре вырос до 77,37 млрд кубометров (+12,78 млрд кубометров). Впрочем, в октябре транзит, наоборот, начал падать (-1,26 млрд кубометров в сравнении с октябрём 2016 года).

Электроэнергия

Согласно официальной информации минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 6 ноября упали до 1,064 млн тонн, из которых 543 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 520 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Таким образом, с 6 октября запасы угля на Украине сократились на 202 тыс. тонн (34+9 соответственно).

Ещё поздней весной динамика запасов угля (вернее, его контрактование за «тридевять земель») говорила о том, что во время отопительного сезона это аукнется дефицитом угля на ТЭС и рисками отключения электроэнергии. Однако в течение лета и осени такую возможность чиновники отрицали.

«Веерных отключений в осенне-зимний период не будет. Разработаны сценарии для покрытия дефицита. И даже в случае наличия дефицита мощности в системе потребители не будут это чувствовать», — обещал и.о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук ещё в конце октября.

И только теперь в «Киевэнерго» признают — ничего такого они не могут гарантировать.

«Они (отключения) могут быть из-за перегрузки и из-за отсутствия профилактики внутренних электросетей», — такое заявление во время вчерашнего брифинга сделал глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

В целом же в Госстате отмечают, что запасы угля к началу отопительного сезона в этом году оказались примерно на ⅓ меньшими, чем в прошлом. Считалось, что в 2016 году Украина вошла в осенне-зимний сезон с наименьшими запасами угля за свою историю, т. е. теперь этот минимум обновлён.

Как отмечает директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, для понимания реального положения дел в отрасли нужно просто сменить источник получения информации.

«Запасов угля и природного газа на Украине достаточно для беспроблемного прохождения отопительного сезона», — постоянно говорит министр энергетики Игорь Насалик на заседании правительства.

Однако на заседании Общественного совета при министерстве энергетики говорится, что план накопления угля [к началу отопительного сезона] выполнен лишь на 40%.

«Все генерирующие компании по состоянию на сегодня имеют контракты на поставку угля до конца марта будущего года. И запасы угля, начиная с ноября, будут не уменьшаться, а, наоборот, увеличиваться» — это снова министр.

Как они увеличиваются — мы сами видим по динамике за октябрь. О том же говорят и на заседании Общественного совета при министерстве. Кроме того, там уточняют, что ТЭС «Центроэнерго» (Углегорская, Приднепровская, Змиевская) наращивать запасы не планируют, поскольку весь отопительный сезон планируют работать на одном (!) энергоблоке каждая.

Причину этого в эфире телеканала NewsOne поясняет директор программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский:

«Мы стартуем [начинаем отопительный сезон — Ред.], по сути, с колес. Даже в 90-е годы не было такой ситуации. Даже не по причине низких запасов на складах, а по причине того, что мы не совсем понимаем, где его [уголь] брать в течение зимы, потому что у нас до четырех миллионов тонн дефицита на сегодняшний день. Большая часть — три миллиона — это антрацитовая группа. Физически его, кроме как в Российской Федерации, больше нигде нет. Его взять просто негде. Как Украина будет выходить во второй половине, где-то с января месяца, это самая большая проблема».

Также Рябцев отмечает, что перевод энергоблоков ТЭС на газовую марку угля уже в 2018 году приведёт к дефициту 30−40 тыс. тонн этой марки угля в сутки (до 6 млн тонн в год). Несмотря на победные реляции Насалика об успехах этого самого перевода.

Таким образом, для понимания ситуации в энергетике Украины следует меньше внимания обращать на заявления официальных лиц. Оказывается, что реальное положение дел можно узнать лишь на заседаниях таких вот общественных советов.

Традиционно Украине остаётся надеяться только на атомную энергетику, которая, кстати сказать, с 5 ноября работает на максимально возможной загрузке — 13 из 15 имеющихся блоков.

Украина в январе — октябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сразу на 69,7% — до 209,293 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС). По данным ведомства, 56,6% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию, еще 23,25% — на Молдавию и 15% — на Польшу.

Уголь

Импорт угля Украиной в январе — октябре текущего года в стоимостном выражении вырос в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 2,15 млрд долл. (15 млн тонн). 55,7% импорта приходится на поставки из РФ, 25,4% — на США, 5,4% — на Австралию. Следует отметить, что доля поставок из РФ имеет тенденцию к росту: ещё летом Украина получала от неё 54% угля.

«Мы выходим на необходимость импорта 44% угля. И самая большая трагедия, что уже весь дешевый уголь выкуплен, остался только американский… У нас нет своего. И не только антрацита. И уже также газовой группы», — комментирует эксперт Реанимационного пакета реформ Татьяна Бойко, подтверждая тем самым выводы Геннадия Рябцева.

Остаётся только добавить, что к такому дефициту привели как раз постмайданные «реформаторы».

К тезису о том, что весь дешёвый уголь выкуплен, необходима поправка. Не весь, а весь, который на Украине готовы покупать. К примеру, буквально 7 ноября стало известно о том, что Украина ввела санкции в отношении российской компании «Южтранс» — одного из крупнейших поставщиков антрацита на Украину.

Поэтому справиться с дефицитом «реформаторы» пытаются увеличением его закупочной стоимости на внутреннем рынке. Лишь недавно её поднимали до 2200 грн./тонна, однако с 1 ноября она составляет уже 2425 грн. (порядка 90 долларов по сегодняшнему курсу).

«Но это повышение не даст какого-то импульса угледобыче, а просто позволит ее поддерживать на достигнутом уровне», — комментирует изданию «Апостроф» подорожание президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

Следует вспомнить, что ещё четыре года назад (да и в течение всего срока президентства Виктора Януковича) тогдашняя оппозиция постоянно критиковала государственные дотации угольной отрасли, утверждая, что это одна из крупнейших коррупционных схем. Теперь же оказывается, что уголь украинской добычи уже стоит дороже импортного (из РФ) и примерно в одну цену с углём из ЮАР, который ещё необходимо привезти и разгрузить в порту.

Иными словами, украинской угледобыче необходимы инвестиции (своего рода отложенный спрос), которые не может удовлетворить даже повышение закупочной стоимости до уровня мировых цен. Что, в свою очередь, создаёт в отрасли опасную ситуацию. Частная генерация («ДТЭК Энерго»), у которой тем более нет никаких зазоров по себестоимости, вскоре может начать увеличивать долю импорта в погоне за снижением себестоимости. Это приведёт к тому, что снизится количество закупаемого компанией угля у государственных шахт. Государственная же «Центрэнерго», как мы видим, в ближайшие полгода собирается работать тремя энергоблоками, что грозит государственным шахтам кризисом сбыта.

Решить эту проблему можно только крупными долговременными вливаниями в угледобычу, которые снизят себестоимость добычи угля. Однако взять их неоткуда: государственные дотации закончились, а частный бизнес не готов вкладывать в непредсказуемое будущее.

Первые примеры уже имеются.

«Сейчас мы законтрактовали 150 тыс. тонн [угля газовой группы из США] двумя партиями. Первые 75 тыс. тонн ожидаем в ближайшие дни, корабль уже проходит Босфор. Следующую партию ожидаем в первой декаде ноября», — рассказал коммерческий директор «ДТЭК-Энерго» Виталий Бутенко на форуме «Неделя открытой энергетики».

150 тыс. тонн — примерно 1% от годовой потребности Украины в угле марки «Г», т. е. пока это ничем особо украинской угледобыче не угрожает. Однако это лишь пробная поставка. Напомним, что «ДТЭК-Энерго» потеряла свои источники антрацита в ходе блокады Донбасса и их последующей национализации, поэтому также переводит энергоблоки своих станций на газовый уголь.

Впрочем, в компании заявляют о намерении нарастить в 2018 году добычу на 1,5−2 млн тонн и утверждают, что по итогам этого года ожидают именно такого прироста. Добиться этого планируют закладыванием 38 новых лав. Стоимость каждой из них генеральный директор частной «ДТЭК-Энерго» Дмитрий Сахарук оценил в 300 млн грн. На госшахтах планируемое количество новых лав меньше — 28, хотя это и больше, чем удалось ввести в предыдущие два года (15−20).

К тому же в министерстве пытаются реформировать отрасль. Уже в ноябре должна появиться «Национальная угольная компания», куда планируется слить все государственные угольные предприятия. За счёт оптимизации затрат в министерстве собираются изыскать средства на увеличение добычи и довести её вначале до 8,7 млн тонн (2018), а затем и до 10 млн тонн (2019). В 2016 году госшахтам удалось добыть только 6,3 млн тонн, так что задачка непростая, и пока разрыв остаётся закрывать только импортом.

Но морской импорт в принципе не способен закрыть потребности украинской тепловой генерации, напоминают аналитики портала ЦТС.

«Ограничивающим фактором является техническая возможность погрузки импортного груза со склада порта [речь о МТП «Южный» и угольном терминале порта ТИС] в ж/д вагоны. Существующие мощности позволяют вывозить 100−110 вагонов в сутки, или 210−220 тыс. тонн в месяц. Общий тоннаж судов с импортным грузом не должен превышать этого показателя», — утверждается в анализе экспертов центра.

Таким образом, сегодняшние возможности морского импорта находятся в пределах 2,6 млн тонн, хотя потенциально, по утверждению экспертов, порты Украины способны принимать в 10 раз больше. Однако расширить пропускную способность железной дороги (а главное — обеспечить её достаточным локомотивным и вагонным парком) — значительно сложнее, чем достроить 1−2 угольных терминала или увеличить мощности действующих.

Практика это ясно показывает. По состоянию на начало ноября в портах Украины приняли и разгрузили 700 тыс. тонн угля, т. е. около 3% от ежегодной потребности Украины в этом виде топлива. Частично это вызвано тем, что активно контрактовать уголь генерирующие компании начали только в начале апреля, а первые поставки начали приходить только в конце мая.

Неожиданное развитие получила тема поставок в Польшу угля, добытого на территории республик Донбасса. Как оказалось, по сути Украина помогает полякам его закупать. Журналисты издания «Экономическая правда», со ссылкой на собственные источники, утверждают, что только во второй половине октября через Украину прошло 45 вагонов (3 тыс. тонн, примерно 1 состав) с таким углём. При этом ранее транзит шёл по территории Белоруссии. Таким образом, не совсем понятно, вправе ли теперь Украина выдвигать обвинения в адрес Польши.

Нефть

Объёмы и стоимость импорта нефтепродуктов Украиной растут. За 10 месяцев 2017 года их ввоз составил почти 6,4 млн тонн на сумму 3,3 млрд долл. За аналогичный период прошлого года было ввезено на 31% меньше в стоимостном выражении (на 2,52 млрд долл.) и на 8,6% — натуральном (5,85 млн тонн). 47,8% (1,6 млрд долл.) расходов на импорт пришлись на поставки белорусского топлива, 27,1% (894 млн долл.) — российского, 10,6% (348 млн долл.) — литовского.

Разрыв между натуральным и стоимостным выражением объясняется как восстановлением рынка нефти, так и неоднократным повышением экспортных пошлин на нефтепродукты в России и Белоруссии. А вот увеличение объёмов импорта весьма примечательно. Дело в том, что в 2017 году на Украине росла и собственная нефтепереработка — в основном за счёт поставок азербайджанской нефти. Что, по логике, должно было, наоборот, привести к уменьшению импорта. Однако этого не случилось, украинцы действительно стали больше ездить. Вероятно, одна из причин — возможность приобретать т.н. «евробляхи» (дешёвые б/у автомобили из ЕС).

Впрочем, в основном это фиктивный рост: статистика начала частично учитывать импортное топливо, которое ранее ввозилось на Украину нелегально.

Стоимость украинского бензина в 2018 году будет расти не только вследствие курса доллара и повышения стоимости нефти. Дополнительным фактором станет увеличение тарифа «Укртранснафты» на услуги прокачки нефти по системе трубопроводов. Новый тариф — от 8 до 60 грн за тонну (в зависимости от маршрута). Это в 1,4−5 раз больше действующих тарифов. Как утверждают в Нацкомисии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, необходимость повышения связана с тем, что сегодня работа «Укртранснафты» убыточна и тариф не покрывает расходов компании.

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