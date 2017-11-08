Новое разделение биткоина противоречит основным принципам криптовалюты

Москва, , 11:00 — REGNUM За прошлую неделю биткоин неоднократно устанавливал новые рекорды. Например, после новостей о возможном запуске фьючерсов BTC на CME криптовалюта пробила уровень в 6400 долларов и затем полетела дальше, достигнув нового исторического максимума — 7617 долларов за монету, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Сейчас рост несколько замедлился, а котировки находятся вблизи отметки в 7100 долларов. Что послужило причиной отката?

«В первую очередь — это возросшие опасения касательно безопасности грядущего хардфорка. Напомним, что ориентировочно 16 ноября биткоин вновь разделится на две валюты. После появления новые монеты будут начислены вам к «старым» в пропорции 1:1. Поводом послужило желание части сообщества увеличить размер блоков данных в два раза для увеличения пропускной способности системы», — сказал Мащенко.

Критики данной инициативы заявляют, что этот шаг будет противоречить основополагающим принципам криптовалюты, заложенным еще ее создателем Сатоши Накамото, и передаст в руки крупных игроков слишком много власти в области обработки транзакций и изменит «баланс сил». Проблема в том, что большая часть информации закрыта для обычных пользователей, которые в курсе лишь незначительной части происходящего, тогда как об истинных мотивах тех или иных действий они могут лишь догадываться, в связи с чем принять ту или иную сторону становится крайне сложно.

«Впрочем, в последнее время в медиапространстве все чаще стали муссироваться слухи о возможных проблемах, которые затронут все сообщество. Дело в том, что разработчики B2X не планируют добавлять защиту от повторного воспроизведения транзакций, вследствие чего может возникнуть множество неприятных ситуаций», — считает эксперт.

Например, из-за отсутствия должной защиты, которая, к слову, была имплементирована в том же Bitcoin Cash, после осуществления транзакции по одной из валют другие пользователи смогут скопировать информацию по ней, включая персональную подпись, и провести аналогичный перевод в другом блокчейне. Разумеется, получатель монет и сумма должны быть идентичны, а саму проблему можно решить, разделив валюты по разным кошелькам, однако, градус недовольства сообщества это не убавляет.

«В данный момент предстоящий хардфорк сильно похож на предыдущие форки, не встретившие особой поддержки, и поэтому навряд ли B2X действительно будет способен конкурировать с биткоином. Крайне вероятно, что пользователи будут сбрасывать новую валюту и покупать больше BTC, вследствие чего рост его стоимости продолжится спустя несколько недель после разделения», — пояснил Мащенко.

По его мнению, во время форка оригинальный биткоин может просесть до 6500−7000 долларов, а Bitcoin2X навряд ли сможет существенно подорожать в цене и, скорее всего, будет стоить в диапазоне 500−750 долларов с возможным ростом до 1000. Тогда как когда страсти улягутся, вариант со снижением котировок Bitcoin2X до начальных значений и быстрый рост BTC до 8000 долларов или выше выглядит крайне правдоподобно.

«Для краткосрочных трейдеров сложится идеальная волатильная ситуация для спекуляций. Ну, а долгосрочным инвесторам, уверенным в будущее криптовалюты, стоит запастись терпением и постараться реже нервировать себя мониторингом различных «горячих» новостей, которые будут появляться все чаще», — полагает эксперт.

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