ГД отменяет налог на результаты исследований ФПИ и средства от букмекеров

Москва, , 11:02 — REGNUM Правительственный законопроект, отменяющий уплату налога на прибыль при передаче интеллектуальных прав на результаты исследований за госсредства, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Речь идет о безвозмездной передаче прав на итоги интеллектуальных исследований, которые проводились на средства из федерального бюджета по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Чаще всего эти исследования проводятся в области обороны и безопасности государства. Результаты проведенных исследований передаются органам исполнительной власти, а также госкорпорациям — ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос». Впрочем, на такую передачу прав технически распространяется обязательство по уплате налога на прибыль организации (20%). Правительство предлагает его отменить, так как интеллектуальные права на исследования передаются безвозмездно и обкладывать такие операции налогом излишне.

Ко втором чтению профильный комитет доработал законопроект, добавив в него новую норму. Так, предлагается доходы, полученные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от организаторов азартных игр в букмекерских конторах, также не облагать налогами.