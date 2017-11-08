В Брянске задумались о строительстве нового аэропорта

Брянск, , 10:51 — REGNUM В международном аэропорту «Брянск» планируют построить новое здание аэровокзала. Пока не сообщается даже примерная стоимость реализации проекта. Сейчас начинается комплексное обследование, которое проведет Московский аэропроектный институт. Оно должно завершиться в марте 2018 года.

Как сообщает портал «Наш Брянск» со ссылкой на директора аэропорта Александра Сая, в первую очередь в рамках программы реконструкции будут проведены работы по укреплению взлетно-посадочной полосы. После этого планируют начать работы по строительству нового терминала. Сейчас идет поиск инвесторов.

«После комплексного обследования мы определим, какой построить аэровокзал, где он будет расположен, каким будет архитектурное решение, какая пропускная способность аэровокзала должна быть. Сейчас под него приспособлен первый этаж административного здания», — цитирует издание гендиректора аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года депутаты Брянской областной думы одобрили выделение международному аэропорту «Брянск», который полностью принадлежит правительству региона, 324 млн рублей на «оздоровление». Большая часть выделенных денег пойдет на погашение задолженности (225 млн рублей). Еще 99 млн будут потрачены на текущую деятельность, в частности, на ремонт искусственных покрытий и покупку спецтехники и оборудования.

Между тем, еще в 2015 году различные компании пытались добиться признания аэропорта банкротом. В Арбитражном суде это пытались сделать «Ростелеком», ООО «Стройдело», «Брянсккоммунэнерго».

В январе 2017 года в отношении бывшего гендиректора аэропорта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

Однако с возбуждением уголовного дела проблему аэропорта не закончились. В середине октября 2017 года Брянская транспортная прокуратура выявила нарушение прав работников аэропорта — им не платили зарплаты. Причем за год это уже второй случай.

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