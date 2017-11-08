Цена газа: жители пять лет платили за отопление на 30% больше

Великий Новгород, , 10:48 — REGNUM В Новгородской области для жителей двух районов — Солецкого и Волотовского — тарифы за отопление с 1 января 2018 года будут значительно снижены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое решение принято комитетом по ценовой политике Новгородской области.

Плата за отопление для физических лиц снизится более чем на 30%, а для прочих потребителей и бизнеса уменьшится в 2 раза и составит 1949 рублей за 1 Гкал, за горячую воду — 195 рублей за 1 м³.

Повышенный тариф на отопление и горячую воду был введён в этих районах с 2013 года — после того, как в Солецкий и Волотовский районы пришёл газ. Компания ООО «Нордэнерго» построила современные блок-модульные газовые котельные на сумму 350 млн рублей, но стоимость отопления и горячей воды для потребителей оставалась высокой из-за необходимости компенсировать инвестору затраты на строительство.

«Теперь затраты возмещены и тарифы снижаются», — заявили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Кроме того, областной бюджет перестанет выплачивать ООО «Нордэнерго» дотацию на разницу в тарифах. Эта сумма достигала 38 млн рублей в год. С 2018 года эти средства планируют направить на иные социально-значимые цели.

Отметим, что в настоящее время жители Сольцов платят за отопление 2566,43 рубля за 1 Гкал, за горячую воду — 229,65 рубля; иные потребители и бизнес — 3956,24 рубля за 1 Гкал, 277,91 рубля — за горячую воду. В Волотовском районе тарифы ООО «Нордэнерго» на отопление составляют 2652,07 рубля за 1 Гкал для населения, 3704,78 рубля за 1 Гкал для прочих потребителей и бизнеса. При этом на встречах с руководством области жители Волотовского отмечали, что несмотря на наличие магистрального газопровода, подключений к нему практически нет — с 2011 года подключено только 80 домов.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз», уровень газификации Новгородской области на начало 2017 года составлял 56,1%.