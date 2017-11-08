Госдума сохранила тариф страховых взносов до 2020 года

Москва, , 10:25 — REGNUM Правительственный закон, сохраняющий ставку страховых взносов на уровне 30%, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 8 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, тарифы по страховым взносам сохранятся неизменными до 2020 года включительно. При этом, 22% из этих средств будет перечислено в Пенсионный фонд, 2,9% уйдет на социальное страхование, а оставшиеся 5,1% будут перенаправлены в Фонд обязательного медицинского страхования.

Сохраняется также норма, которая увеличивает размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 10%, если база для исчисления взносов превышает установленную величину.

Между тем правительство сегодня разрабатывает вариант проведения налогового маневра по понижение ставок страховых взносов до 22% и одновременному повышению ставки налога на добавленную стоимость до того же уровня. Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), если правительство примет такое решение, то нормы закона могут быть изменены.