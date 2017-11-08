Дюмин: Тульская область внедряет самые передовые технологические практики

Тула, , 10:13 — REGNUM Тульская область благодаря участию в проектах Агентства стратегических инициатив получает возможность быстрее внедрять передовые практики. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин, который принял участие в конференции АСИ «Национальная технологическая революция 2035» 7 ноября.

В рамках конференции состоялась встреча высших должностных лиц субъектов РФ, на которой обсуждались перспективные вопросы развития регионов. Речь шла о реализации проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и «Цифровая экономика» в регионах страны.

Комментируя итоги встречи, Алексей Дюмин отметил, что участие в проекте «Регион 2035» — важное направление стратегического развития для Тульской области. Она давно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и во многих его проектах выступает в качестве «пилотного региона». Это дает Тульской области возможность быстрее внедрять передовые практики, развиваться в ногу со временем.

«Эти и многие другие инициативы помогают нам соответствовать современным тенденциям развития экономики и промышленности. Внедрение проекта «Регион 2035» позволит развить отрасли нового технологического уклада, подготовить новое поколение управленцев, технологов, инженеров. Важно, что эта инициатива предполагает взаимодействие между регионами», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Цели проекта «Национальная технологическая инициатива» — выведение России в мировые лидеры в сферах IT-технологий, глубокой переработки природных богатств, промышленного дизайна. Тульская область выбрана в качестве пилотного региона по реализации одного из проектов «Национальной технологической инициативы» — создания геодезически точной 3D-модели типового региона России на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС.

Проект «Цифровая экономика» — это модель взаимодействия всех участников экономических процессов, основанная на использовании современных электронных каналов связи и способов учета и хранения информации с использованием электронного документооборота.