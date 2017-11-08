Завершился приём заявок на участие в конкурсе «Лидеры России»

Москва, , 10:09 — REGNUM Почти двести тысяч человек заявили о своем желании принять участие в кадровом конкурсе «Лидеры России».

«Это больше, чем мы предполагали изначально, — прокомментировал итоги этапа руководитель Конкурса, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, — однако, то, что наши ожидания будут превышены, мы поняли практически с первых часов регистрации, успели подготовиться и справиться с потоком технически и технологически. Отрадно, что у нас в стране столько активных, мотивированных людей».

Больше всего заявок — 71 418 — пришло из Центрального Федерального округа. Это 35,8% от всего объема регистраций. В Москве и Московской области, где проживает половина населения Центрального Федерального округа, зарегистрировано почти 73% заявок ЦФО.

Из других регионов ЦФО лидируют Воронежская и Белгородская области. Далее по убыванию: Ярославская, Липецкая, Тульская, Калужская, Владимирская, Тверская, Рязанская, Курская, Смоленская, Ивановская, Брянская, Орловская, Тамбовская и Костромская области.

Наиболее равномерное распределение в Приволжском Федеральном округе, где зафиксировано 31 871 заявок. Нижегородская область на первом месте — у нее 15,6%, далее Республика Татарстан (14%) и Самарская область (13,9%).

Далее по ПФО в порядке убывания: Республика Башкортостан (13%), Пермский край (8,8%), Саратовская область (7,1%), Оренбургская область (5,8%), менее 5% в Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Ульяновской области, Кировской и Пензенской областях, Республике Мордовия и Республике Марий Эл.

В Северо-Западном ФО из 23 808 заявок 54% регистраций сделано в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области — 13,4%, на третьем месте по активности Калининградская область (6,1%). Менее 5%: Вологодская, Архангельская, Мурманская области, Республика Коми, Республика Карелия, Новгородская и Псковская области, Ненецкий АО.

В Сибирском Федеральном округе из 21 235 заявок Новосибирская область подала 22,3%, Красноярский край 17,3%. Далее идут Иркутская область (13,3%) и Кемеровская область (11,4%). Далее — Омская область (9,3%), Алтайский край (8,1%), Томская область (6,8%). Менее 5% набрали: Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Хакассия, Республика Алтай и Республика Тыва.

В Южном ФО — 18 204 заявок. Наиболее активны: Краснодарский край (39,1%), Ростовская область (25%), Республика Крым и Севастополь (10,4% и 4,9%) и Волгоградская область (13,1%). Далее — Астраханская область, Республика Адыгея и Республика Калмыкия.

В Уральском Федеральном округе 17 421 заявок распределены следующим образом: у Свердловской области 36,8%, Челябинская область 24,4%, Тюменская область 15% и рядом — Ханты-Мансийский АО — Югра 13,8%. Далее: Ямало-Ненецкий АО и Курганская область.

В Дальневосточном Федеральном округе зафиксировано 6994 регистраций. Лидируют Приморский край (30,4%) и Хабаровский край (24,1%).Республика Саха (Якутия) набрала 13,7%, Амурская область — 10%, Сахалинская область — 8,6%. Далее: Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. В Северо-Кавказском ФО — 6084 заявок. С отрывом идет Ставропольский край (44,6%). За ним — Республика Дагестан (24,4%), Кабардино-Балкарская Республика (10,1%) и Республика Северная Осетия (8,1%). Далее: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.

Почти 20% подавших заявку — люди моложе 30 лет.

Треть заявленных — в возрасте 31−35 лет. 38% — от 36 до 45 лет и 7,5 процентов — от 46 до 50 лет.

По управленческому опыту большинство находится в диапазоне от 6 до 10 лет (35%).

В диапазоне от 2 до 5 лет — 28% участников.

Распределение между мужчинами и женщинами — ¾ и ¼ соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прием заявок на конкурс начался 11 октября и закончился 6 ноября.

До 18:00 мск 9 ноября участники должны активировать Личный кабинет и записать видеоинтервью. 10,12,16 и 17 ноября участникам будет предложено пройти тесты дистанционного этапа.

Успешно прошедшие этап получат приглашение для участия в очных региональных полуфиналах, которые запланированы на декабрь.

Базовые условия для подачи заявки: управленческий опыт от 2 лет для людей младше 35 лет и более 5 лет для людей в возрасте до 50 лет; гражданство Российской Федерации.