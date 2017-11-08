В Крыму вернулись к идее создания собственной «силиконовой долины»

Симферополь, , 10:23 — REGNUM Власти Крыма планируют создать в регионе аналог «силиконовой долины» — центр современных IT-технологий, который позволит работать молодым программистам, сообщил 7 ноября иностранным журналистам председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов.

«Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа «силиконовой долины». У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали из Украины. Те, которые хотят безопасно работать», — сказал глава республики.

Отметим, что идея создания «крымской силиконовой долины» была высказана Аксеновым осенью 2014 года. Он пояснил, что борьбу за будущее выигрывают те компании, которые делают ставку на инновации. При этом опираться необходимо на опыт и достижения еще советской эпохи.

«Нам сегодня надо проработать вопрос о возможности создания своего рода «Крымской силиконовой долины», где бы разместились современные предприятия в области связи и микроэлектроники, а также Крымского технопарка», — сообщал Аксенов три года назад.

Весной 2015 года, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала идею и сообщила, что в регионе можно расположить компании, разрабатывающие современную микроэлектронику и коммуникации.

«Следует проработать вопрос создания своего рода крымской «Силиконовой долины», где бы разместились современные предприятия микроэлектроники и связи», — сказала Матвиенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму могут появиться «IT-деревни» — небольшие поселения работников IT-сферы для реализации отдельных проектов. Об этом сообщал президент Крымского IT-кластера Денис Матросов.

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