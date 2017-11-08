СЕ и ЕС отчитаются о вложенных деньгах в реформы на Украине

Киев, , 10:06 — REGNUM Результаты работы Совета Европы (СЕ) и Европейского Союза (ЕС) по поддержке Украины будут представлены в Киеве, сообщает 8 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, СЕ и ЕС вложили 3,2 млн евро в проведение реформ на Украине в 2015—2017 годах по программе «Партнерство ради должного управления». О результатах реализации проектов, на которое было выделено финансирование, будет доложено 10 ноября в Киеве.

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Всего СЕ и ЕС поддержали проведение реформ на Украине в четырех областях: пенитенциарная система, свобода СМИ, борьба с коррупцией и проведение «свободных и справедливых выборов». Отмечается, что практической реализацией поддержки реформ занимался СЕ. Помимо перечисленных инициатив, Украина также включена в 14 региональных проектов для стран «Восточного партнерства».

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Напомним, на Украине осенью 2017 года приняли пенсионную реформу, которая повысила страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, на 20 лет, медицинскую реформу, согласно которой многие бесплатные ранее медуслуги станут для граждан Украины платными, а также образовательную реформу, которая сократит количество предметов в школах с 22 до девяти.

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