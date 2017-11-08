Алтайский край получил обещанные преференции за минимальный долг

Барнаул, , 10:02 — REGNUM Алтайским депутатам придется заново утверждать бюджет на 2018 год. О значительном увеличении объема дотаций Алтайскому краю известило сегодня, 8 ноября, краевое министерство финансов.

В соответствии с решением президента и правительства Российской Федерации о новом распределении финансовой помощи регионам (с учетом качества проводимой бюджетной и долговой политики), планируется, что общий объем дотаций Алтайскому краю составит 31,4 миллиарда рублей. Из них 27 миллиардов рублей (на 4,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем году) составят дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 4,2 миллиарда (в 6 раз больше) — дотации на сбалансированность бюджета. Кроме того, федеральным бюджетом предусмотрено предоставление Алтайскому краю целевых субсидий в объеме 3,1 миллиарда рублей.

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Все госсредства пойдут направят на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, поддержку муниципальных образований, а также развитие экономики края. В частности, часть денег планируется направить на поддержку и развитие агропромышленного комплекса, реализацию программ формирования современной городской среды, развитие систем здравоохранения и образования, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и другие мероприятия.

Также из федерального бюджета будут предоставлены субвенции и иные межбюджетные трансферты в объеме 4,8 миллиарда рублей. При этом в краевом бюджете сохраняются высокие темпы роста собственных доходов. Их удельный вес в структуре бюджета составит 62%.

Как известно, на октябрьской сессии Алтайского краевого законодательного собрания доходы краевого на 2018 год были утверждены в размере более 8,1 млрд рублей, тогда как расходы — более 88 млрд рублей,

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«Сегодня мы как раз являемся свидетелями, когда по итогам работы Правительственной комиссии по региональному развитию принято решение, которое подтверждает правильность выбранного нами пути. Мы не загоняем регион в долговую яму ненужных обязательств: не формируем расходы, связанные с уплатой долговых обязательств, процентов по возврату кредитов, не берем на себя повышенные расходные обязательства, не имея на это собственных средств, не подкрепленных никакими инвестиционными составляющими. И в качестве стимула получаем дополнительные финансовые ресурсы. Решение Правительственной комиссии, мы не сомневаемся, будет принято депутатами Государственной Думы 17 ноября при утверждении бюджета страны во втором чтении. Поэтому нам в ноябре предстоит вернуться к рассмотрению краевого бюджета в первом чтении», — отметил алтайский спикер Александр Романенко.

Он также подчеркнул, что комитеты и фракции уже подготовили поправки по выделению дотаций на сбалансированность, на выравнивание бюджета с тем, чтобы органам местного самоуправления в 2018 году была оказана дополнительная финансовая помощь.

Напомним, что до конца 2017 года органам местного самоуправления будет предоставлена финансовая помощь на реструктуризацию и погашение их задолженности перед краевым бюджетом и на погашение задолженности муниципальных учреждений по налогам в бюджет и платежам во внебюджетные фонды: 2 миллиардов рублей хватит, чтобы полностью выполнить обязательства муниципальных учреждений по налогам и платежам во внебюджетные фонды, а также существенно сократить задолженность муниципальных образований перед краевым бюджетом и коммерческими банками.

«Кроме того, в этом году Алтайский край отметил 80-летний юбилей. В стадии завершения находятся работы на объектах по программе «80×80», уже было озвучено о старте новой программы — «85×85». Поступление дополнительных средств из федерального бюджета послужат той инвестиционной составляющей, которая даст новый толчок к реализацию новой программы», — заключил Александр Серов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции, состоявшейся в конце 2016 года, российский президент, отвечая на вопрос журналиста, похвалил Алтайский край за взвешенную бюджетную политику.

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