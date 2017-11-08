На чем зациклен рубль

Москва, , 09:48 — REGNUM Рубль заметно просел 7 ноября в парах с иностранными соперниками при том, что нефть большую часть дня держалась стабильно и лишь под вечер показала скромную коррекцию, но осталась неподалеку от 2,5-летних максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По итогам торгов пара доллар/рубль набрала 1,4%, подскочив к 3-месячным максимумам и финишировав над уровнем 59 руб. Евро подрожал на 1,2%, до 68,68 руб.

«То, что рубль отвязался от нефти уже не вызывает удивления. Раскорреляция двух активов наблюдается все чаще и уже довольно давно», — отметил эксперт.

Достаточно вспомнить летний период, когда моментами нефть дешевела, а рубль дорожал. Но теоретически столь стремительное ралли Brentк новым вершинам не должно было остаться незамеченным.

«В чем же причина такой апатии российской валюты? Возможно, имеет место срабатывание фактора накопительного эффекта. Банк России снижает ставку плавно и прозрачно, и, тем не менее, снижает. Это постепенно ослабляет привлекательность рублевых активов для спекулянтов, особенно на фоне растущих перспектив дальнейшего ужесточения политики в США.

К слову, в декабре американский регулятор с практически 100%-ной вероятностью повысит ставку, тогда как ЦБ РФ в очередной раз снизит стоимость кредитования. В этом плане рубль, очевидно, находится в проигрыше», — пояснил Ковалев.

Помимо охлаждения ажиотажа спекулянтов вокруг стратегии carry trade, на отечественную валюту давят предстоящие в декабре корпоративные выплаты по внешнему долгу. Добавим сюда неплохое самочувствие доллара, угрозу новых санкций и угрозу коррекции цен на нефть (как минимум в качестве передышки), и перспективы рубля выглядят не лучшим образом.

По его мнению, изменить ситуацию в краткосрочной перспективе способно лишь масштабное ослабление американской валюты по всему спектру рынка при стабильно высокой или растущей нефти.

«Но пока на горизонте у доллара нет значимых факторов риска, хотя не исключено, что в ближайшее время часть игроков решит зафиксировать прибыль на привлекательно высоких уровнях, что ослабит техническое давление на российскую валюту», — полагает эксперт.

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