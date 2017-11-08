Народный банк Китая влил в национальную экономику 160 млрд юаней

Пекин, , 09:39 — REGNUM В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 50 млрд юаней ($23,36 млрд).Финансовые операции проведены на срок 7,14 и 63 дня, их доходность составит 2,45%, 2,6% и 2,9%.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня. На фоне очередного вливания ликвидности в финансовую систему КНР Народный банк Китая изъял 40 млрд юаней, проведенных операциями обратного РЕПО ранее, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 октября с целью поддержания допустимого уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на 63-дневный срок.

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