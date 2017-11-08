Строителям космодрома «Восточный» задолжали 175 млн рублей

Благовещенск, , 09:19 — REGNUM Задолженность по заработной плате в Амурской области составляет почти 210 млн рублей, причём в 84% случаев это долги перед строителями космодрома «Восточный». Такие цифры были озвучены губернатору Александру Козлову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 7 ноября долг перед 3,7 тыс. работников Приамурья составляет 209,2 млн рублей. Почти 84% или 175 млн рублей — невыплаты перед строителями космодрома «Восточный».

В список должников входят также пять действующих организаций, сумма невыплат составляет 20,5 млн рублей, а также ещё пять фирм-банкротов, задолжавших сотрудникам 13,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября строители космодрома «Восточный» вышли на митинг к зданию полпредства президента РФ на Дальнем Востоке, а 13 октября объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.