Народный банк Китая прервал цепочку укреплений национальной валюты

Пекин, , 08:58 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 8 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6277 юаня за единицу американской валюты. Таким образом, национальная валюта КНР уступила доллару США 61 базисный пункт в ходе торгов в третий рабочий день 46 недели.

В заявлении ЦБ КНР отмечается, что колебания курса находятся в пределах допустимых 2%, следовательно, ослабление юаня не повлияет на темпы восстановления китайской экономики. В качестве главной причины ослабления национальной валюты ЦБ КНР рассматривает финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао».

В конце 45-й рабочей недели юань впервые за несколько недель продемонстрировал рост, укрепившись более чем на 150 базисных пунктов. Эксперты не исключают возможность дальнейшего удорожания национальной валюты КНР на фоне публикации впечатляющих экономических показателей Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 7 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6216 юаня за доллар.

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