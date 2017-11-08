Минфин РФ намерен создать единую базу автовладельцев

Москва, , 08:50 — REGNUM Минфин намерен создать единую базу автовладельцев, которая станет инструментом для определения цены страхового полиса и борьбы с мошенниками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в закон «Об организации страхового дела».

Согласно законопроекту, в страховании создадут автоматизированную информационную систему, в которую войдут договоры каско и страхования ответственности автовладельца.

Порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит Центробанк. Страховые компании в обязательном порядке будут пополнять её необходимой информацией.

Доступ к базе будет платным. Исключение составят суд, правоохранительные органы и ЦБ РФ.

Держателем базы выступит Российский союз автостраховщиков. Как отметил президент РСА Игорь Юргенс, со временем в систему войдут данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию.

Предполагается, что единая база автовладельцев станет аналогом бюро кредитных историй, появление которого снизило потери от мошенничеств на 90%. Однако в БКИ отметили, что монополия держателя страховой базы и его зависимость от отраслевого лобби не позволят повторить успех в борьбе с мошенниками.

Попытки создать аналог существующих бюро кредитных историй на страховом рынке уже предпринимались в 2015 году, когда было создано Бюро страховых историй. Сейчас в нем участвуют 143 страховые организации, база содержит данные 9,9 млн договоров и информацию по 1,2 млн страховых случаев. Однако БСИ не сократило мошенничества, 90% которых приходятся на каско и ОСАГО.

Читайте ранее в этом сюжете: Для владельцев грузового транспорта в Севастополе вырастут налоги